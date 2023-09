Humans of Amsterdam: ‘Leren ging mij makkelijk af, maar ik kreeg in groep acht een mavo-advies’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Leren ging mij altijd heel makkelijk af, maar ondanks dat kreeg ik in groep 8 een mavo-advies. Ik had zeker havo of vwo aangekund. Misschien had ik dan nu een universitair diploma gehad. Toch heb ik geluk gehad, omdat ik in de Bijlmer en in Amsterdam-Zuid ben opgegroeid.

Mijn moeder wilde per se dat ik naar school zou gaan in Zuid, waar mijn vader woonde en werkte als anesthesist in het VUmc. Vanaf mijn vijfde ging ik dus elke dag alleen met het ov van de Bijlmer naar het Museumplein, waar ik op school zat. Het alleen reizen maakte me zelfstandig en streetwise.

Omdat ik in Zuidoost woonde maar naar school ging in Zuid leerde ik me te manoeuvreren tussen beide werelden. Zuidoost heeft meer cultuur, maar in Zuid leerde ik meer Nederlandse mensen kennen. Mensen met geld, die praten anders.

Ondanks het grote verschil was één ding hetzelfde. Zowel in Zuid als in de Bijlmer kwamen mensen hun buurt nauwelijks uit. Wanneer je constant in je eigen buurt blijft met dezelfde mensen om je heen, dan leer je niet veel. Dan behoud je een beperkt beeld over de wereld en de ander. Dan groei je niet.”