Humans of Amsterdam: ‘Katrijn is meer Jordanees en Jan Klaassen komt van de Nieuwmarkt’

Beeld Debra Barraud

“Toen mijn leermeester Wim mij elf jaar geleden vroeg om het stokje over te nemen, kon ik het bijna niet geloven. Er staat al sinds 1893 een poppenkast op de Dam, dus dat was een heel grote eer. Dit is de bekendste poppenkast die we hebben in Nederland. Het verhaal van Jan Klaassen wordt van poppenspeler op poppenspeler overgedragen.

Als poppenkastspeler hoort het erbij dat je je eigen poppen maakt. Je kunt ze volledig uit hout snijden, maar ik heb ze gemaakt van oude spullen. Als je goed kijkt, zie je dat de neus van Jan Klaassen van een houten kleerhanger is gemaakt, zijn muts van een oude sok en het haar van Katrijn is een bolletje wol.

De karakters zitten heel erg in mijn hoofd. Katrijn is meer Jordanees en Jan Klaassen komt van de Nieuwmarkt. Dat hoor je aan zijn nasale accent. Ik sta hier elke zondag. Het leukste aan dit werk zijn de reacties van de kinderen. Bij theater gaat het licht uit en moeten ze stil zijn, maar hier zijn ze onderdeel van het spel. Jan Klaassen is een plat volksfiguur en een antiheld.

Het zijn vaak de kinderen die hem opvoeden en vertellen wat goed voor hem is. Dat maakt hen de held in het verhaal. Maar het zijn niet alleen kinderen die het leuk vinden. Oude mensen kennen het verhaal vaak nog van vroeger. Dan komt Jan Klaassen op en roept hij Katrijn: ‘Katrijntje, Jacobijntje, peterselie, bloemkool snuifneus!’ En dan roepen ze allemaal mee, die oudjes. Dan komen ze na de voorstelling in tranen naar me toe, zo van: ‘Ohhh, dit is hem hè, ik weet het nog van toen ik klein was.”