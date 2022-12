Humans of Amsterdam: ‘In mijn eentje weet ik tenminste waar ik aan toe ben’

Beeld Debra Barraud

“Na vijf jaar stelden we elkaar de vraag: wat doen we eigenlijk nog bij elkaar? We waren zo lang samen geweest en hadden zo veel met elkaar gedeeld dat we op elkaar waren uitgekeken. We waren letterlijk moe geworden van elkaar. Het verdrietige is dat ik er niet eens verdrietig over was.

Ik voel überhaupt weinig bij dingen, maar ik denk dat dat komt omdat ik heel diep in mijn comfortzone zit. Je moet immers uit je comfortzone om dingen te voelen. Het is een paradox, ik weet het. Ik wijs eigenlijk alles af dat ik niet ken. Ik ben na die relatie nooit meer begonnen aan een nieuwe relatie.

In mijn eentje weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Mijn leven bestaat momenteel voornamelijk uit lezen en studeren. Ik zou niet zeggen dat het een gelukkig leven is, maar het is wel een vredig leven. Een maand geleden heb ik iemand leren kennen. Het is nog niet romantisch maar we zijn wel voorbij de vriendschapsfase. Ik durf die stap niet te maken. Ik ben bang mijn rust te verliezen. Die gedachten verwarren mij, dus probeer ik mij op andere dingen te focussen, zoals mijn aankomende schoolopdracht.”