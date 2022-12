Humans of Amsterdam: ‘Ik zei tegen mijn ouders: ik kom terug als jullie mij mijn vrijheid geven’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Ik heb het nooit kunnen rijmen dat mijn broer meer dingen mocht dan ik. Als puber ging ik daar vaak met mijn ouders over in discussie. Ik probeerde te begrijpen waarom. Op mijn veertiende realiseerde ik me dat ik, om een vrij en zelfstandig leven te kunnen leiden, geld nodig had. Vanaf dat moment ben ik gaan sparen. Ik begon met een krantenwijk, later werkte ik in de horeca en in een bejaardenhuis. Op mijn negentiende vond ik een kamer in Almere. Ik zei tegen mijn ouders: ‘Ik kom terug als jullie mij mijn vrijheid geven.’

Ondanks alles bleven mijn vader en ik met elkaar in gesprek. We hadden regelmatig een koffiemoment bij de La Place in Almere. Dat waren moeilijke, maar ook mooie gesprekken. Hij wilde graag dat ik terugkwam naar huis, ik wou mijn ruimte en vrijheid. Na een aantal gesprekken vroeg hij me voor het eerst naar mijn definitie van vrijheid en wat ik nodig had om terug naar huis te komen.

Ik zei: ‘Ik vraag niet veel, maar ik wil bij vrienden kunnen logeren, uit kunnen en op vakantie kunnen gaan.’ Daarachteraan zei ik: ‘Dat betekent niet ik dat elke week ga doen. Maar ik wil het kúnnen doen zonder te hoeven stressen wat jij of mama daarvan vinden.’

In eerste instantie ging hij niet akkoord, maar na een paar weken stemde hij toch toe. Ik ben toen weer een paar jaar thuis gaan wonen. Dat was heel waardevol: voor het eerst zagen mijn ouders dat ik goed kon omgaan met mijn vrijheid.”