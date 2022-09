Humans of Amsterdam: ‘Ik woog op een gegeven moment nog maar 35 kilo’

Beeld Debra Barraud

“Ik had mijn bikini al aan en was klaar om naar het strand te gaan toen ik opeens knallende hoofdpijn kreeg. Ik belde mijn zus en die zei: ‘Ga jij maar op bed liggen, dan neem ik de kinderen wel mee naar het strand.’ Ik dacht dat ik gewoon een griepje had, maar toen het na een week nog niet voorbij was, ben ik naar de dokter gegaan.

Toen ik twee dagen later terugkwam voor de uitslag, werd mij duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. Ik moest direct naar het ziekenhuis en werd daar op een brancard gelegd. Tien minuten later kreeg ik te horen dat ik een hersenvliesontsteking had. De arts zei dat als ik een dag later was gekomen, het te laat was geweest.

Vanaf dat moment is mijn leven drastisch veranderd. Ik woog op een gegeven moment nog maar 35 kilo en ik kon niet eens meer de ijskast openmaken. Het moeilijkste vond ik dat mijn oudste zoon opeens snel volwassen moest worden met zo’n zieke moeder. Mijn kapperszaak moest ik opgeven.

Zonder inkomen kon ik me het me niet meer veroorloven om in Amsterdam te wonen, dus zijn we naar Wormerveer verhuisd. Inmiddels gaat het een stuk beter met me, maar helaas kan ik nog steeds veel dingen niet doen, zoals naar een festival of de bioscoop gaan. Het frustreert me voornamelijk dat ik niet altijd een actieve moeder kan zijn voor mijn kinderen. Daar heb ik het soms best moeilijk mee, maar ik ben vooral dankbaar dat ik er nog ben.”