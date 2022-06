Humans of Amsterdam: ‘Ik werd steeds dunner en woog minder dan 40 kilo’

Beeld Debra Barraud

“Bij mijn ouders thuis maakten we altijd veel grapjes, maar echt praten over onze gevoelens deden we niet. Toen ik in de puberteit kwam, had ik heel erg de behoefte om me te verzetten tegen mijn ouders maar ik had daar de woorden niet voor. Eigenlijk was dat het begin van mijn eetstoornis.

Ik verlangde er niet zo zeer naar om af te vallen, maar naar het gevoel dat ik controle had over iets in mijn leven. Op die manier rebelleren tegen mijn ouders zonder daar woorden voor nodig te hebben, gaf mij het gevoel dat ik ergens controle over had.

Ik werd steeds dunner en tijdens de jaarlijkse controle bij de huisarts woog ik minder dan 40 kilo. Toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Dat was een hele zware periode waarin ik continu werd gemonitord en gecontroleerd of ik genoeg at. Toch begon ik mij na een aantal maanden thuis te voelen in het ziekenhuis.

Toen wist ik dat er iets moest veranderen. Na drie maanden mocht ik naar huis. Met behulp van een psycholoog heb ik geleerd om over mijn gevoelens te praten. De relatie met mijn ouders is ook verbeterd. Toen ik laatst door een break-up ging, heb ik er zelfs met mijn moeder over kunnen praten. Dat is echt een grote stap voor ons.”