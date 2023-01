Humans of Amsterdam: ‘Ik was hier op vakantie toen de oorlog uitbrak’

Beeld Debra Barraud

“Het was altijd mijn droom om ooit in Amsterdam te wonen, maar niet op deze manier. Ik kom uit Charkiv, een stad in het noordoosten van Oekraïne. Ik was hier op vakantie toen de oorlog uitbrak. Tot het laatste moment wilde ik het niet geloven, maar toen ik mijn moeder 24 februari in de ochtend opbelde, vertelde ze dat de bombardementen waren begonnen.

Opeens was ik geen toerist meer in Amsterdam, maar een vluchteling. Zelfs na elf maanden oorlog blijft het onwerkelijk. In Charkiv was ik leraar Engels. Hier in Amsterdam bezorg ik boodschappen op de fiets. Ik weet dat sommige mensen neerkijken op bezorgers, maar in werkelijkheid is het een prachtig beroep.

Wanneer ik door Amsterdam fiets, voel ik me kalm en ontdek ik elke keer weer een nieuw stukje van de stad. Vooral Amsterdam-Noord vind ik prachtig.

Ondanks dat ik blij ben om hier te zijn, zit ik vaak met mijn gedachten in Charkiv. Ik voel me continu schuldig en probeer te helpen door onder andere geld in te zamelen. Toch weet ik dat teruggaan naar Oekraïne op dit moment te gevaarlijk is, dus probeer ik er het beste van te maken.”