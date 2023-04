Humans of Amsterdam: ‘Ik was al volwassen toen mijn vader mij over de Australische Maureen vertelde’

Beeld Debra Barraud

“Mijn vader kwam uit Indonesië. Als tiener leerde hij een Australisch meisje kennen en hij werd smoorverliefd op haar. Zij heette Maureen. Toentertijd was het zo dat mensen uit Indonesië Australië niet binnenkwamen onder andere vanwege hun huidskleur. Ik heb het over de tijd van voor de oorlog. Dat betekende dus het einde van hun liefdesverhaal.

Tijdens de oorlog heeft mijn vader gevochten voor het Nederlandse leger. Zoals veel Indonesiërs die vochten voor het Nederlandse leger kwam hij na de oorlog naar Nederland. Hier leerde hij mijn moeder kennen via corresponderen. Zij was een meisje uit Brabant en kwam uit een strenge, katholieke familie.

Na een tijdje, raakte zij zwanger van hem en als je zwanger was dan moest je trouwen. Haar familie zag mijn vader helemaal niet zitten. Ze waren niet getrouwd en bovendien was hij een Indonesische jongen. Uiteindelijk kregen mijn ouders vijf kinderen. Ik was het vierde kind en het eerste meisje.

Mijn moeder wilde mij Annie noemen, maar toen stelde mijn vader voor om mij Maureen te noemen. Zo ben ik aan dus aan mijn naam gekomen. Ik was al volwassen toen mijn vader mij het verhaal over de Australische Maureen vertelde. Mijn moeder leeft allang niet meer, maar ze heeft het nooit geweten. Ik ben wel blij dat ik geen Annie heet, dat had niet bij mij gepast.”