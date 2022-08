Humans of Amsterdam: ‘Ik vond hem meteen cute, maar dacht dat hij hetero was’

'Amsterdam is onze eerste vakantie met zijn tweetjes.' Beeld Debra Barraud

Alexis (rechts): “Ik had me voorgenomen om voorlopig niet meer uit te gaan zodat ik mij beter kon focussen op school. Op een dag vroeg een vriendin of ik zin had nog even een drankje te gaan doen na stage. Ik zei dat ik niet kon, maar ze wist me toch te overtuigen. Toen we aankwamen bij het café waren er al een paar andere vrienden van haar, onder wie Sevo. Ik vond hem meteen cute, maar dacht dat hij hetero was.

Pas nadat hij vertrok, vertelde mijn vriendin dat hij ook gay was. Vanaf dat moment besloot ik om elke keer als mijn vriendin uitging, mee te gaan in de hoop Sevo tegen te komen. Toen ik hem na een tijdje weer zag, durfde ik op hem af te stappen. Die avond hebben we voor het eerst gezoend.

We zijn nu een paar maanden aan het daten. We hebben nooit een label op onze relatie geplakt, maar dat hoeft ook niet. We willen vooral samen de wereld ontdekken. Amsterdam is onze eerste vakantie met zijn tweetjes en we hebben het zo fijn. Het voelt onwerkelijk.”