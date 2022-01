Humans of Amsterdam: ‘Ik voelde me altijd anders’

Beeld Debra Barraud

“Op school had ik veel vrienden en lag ik goed in de groep, maar toch voelde ik me altijd anders. Ik kreeg regelmatig opmerkingen, omdat mijn mond iets scheeftrekt. Tijdens een snuffelstage in een kledingwinkel vroeg mijn begeleider zelfs wat er nou precies mis was met mijn gezicht.

In de puberteit werd dit een grote onzekerheid en kon ik er niet over praten. Toch heb ik mezelf er nooit door laten beperken. Voor mijn eindexamenopdracht koos ik het onderwerp ‘De invloed van media op het zelfbeeld’. Hiervoor moest ik onder andere mijn eigen zelfbeeld onder de loep nemen.

Voor mijn onderzoek interviewde ik een plastisch chirurg. Tijdens het interview vroeg ik haar of het mogelijk zou zijn om mijn mond te ‘fiksen’. Zij gaf aan dat het lastig zou worden en dat het eventueel slecht zou kunnen uitpakken. Omdat die optie nu wegviel, hoefde ik daar ook niet meer over na te denken.

Uiteindelijk heb ik mijn onderzoek gepresenteerd voor een volle zaal klasgenoten en ouders. Dat was best wel spannend, maar na afloop werd ik overladen met complimenten. Voor het eerst had ik van mijn onzekerheid mijn kracht gemaakt. Dit hoort bij mij en als iemand daar een probleem mee heeft, is dat niet meer mijn probleem.”