Humans of Amsterdam: ‘Ik verloor al mijn geld en veel vrienden’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Op de middelbare school verdiende ik mijn geld met het uitlenen van pornomagazines, haha. Op mijn negentiende, tijdens mijn opleiding tot software engineer, begon ik mijn eerste softwarestart-up. Al gauw had ik meer dan twintig mensen voor me werken. Een paar jaar later verkocht ik mijn bedrijf voor vier miljoen euro. Het succes gaf mij genoeg vertrouwen en financiële middelen om een nieuw bedrijf op te richten.

Het idee was om een smartwatch uit te brengen. Helaas kwam ik na verloop van tijd in de problemen doordat niet alle onderdelen geleverd konden worden. Het was een hele moeilijke periode in mijn leven. Niet alleen moest ik afscheid nemen van mijn bedrijf, ik verloor al mijn geld en ook veel vrienden. Dit gaf een flinke deuk in mijn zelfvertrouwen. Ik had geen focus meer, waardoor ik niet in staat was om te solliciteren.

Om mezelf bezig te houden, meldde ik me aan als vrijwilliger bij een vaccinatieprogramma. De vrijwilligersvergoeding was net genoeg om mijn huur te betalen. Maar doordat ik niet meer zoveel verantwoordelijkheden had, viel er echt een last van mijn schouders. Na een paar maanden kreeg ik een vaste baan aangeboden, sindsdien werk ik er in loondienst. Ik weet dat dit tijdelijk is, maar het geeft me de kans om even op adem te komen en te sparen. Als de kans zich voordoet, ben ik weer weg. Ik ben nu eenmaal een ondernemer in hart en nieren.”