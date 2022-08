Humans of Amsterdam: ‘Ik stelde me voor hoe een auto-ongeluk de oplossing zou zijn voor al mijn ellende’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Mijn ouders maakten altijd al veel ruzie. Ik was dus ook niet verbaasd en zelfs een beetje opgelucht toen mijn vader me tijdens een vakantie vertelde dat ze gingen scheiden. Mijn moeder was thuis achtergebleven. Toen we thuiskwamen en ze hoorde dat mijn vader had verteld over de scheiding, barstte de bom.

Diezelfde dag nog pakte mijn vader zijn spullen en verliet hij het huis. Het liefst was ik op dat moment ook vertrokken, maar ik zat midden in mijn eindexamenjaar en kon dus geen kant op. Mijn moeder is altijd gewelddadig geweest, zowel fysiek als verbaal. Ze gaf mij de schuld van de scheiding.

Soms verzon ze dat ze ongeneeslijk ziek was en nog maar een paar jaar te leven had. Zo probeerde ze me te manipuleren. Ik wou niets liever dan haar helpen. Ik verbrak zelfs het contact met mijn vader in de hoop dat onze relatie zou verbeteren, maar wat ik ook probeerde, het werkte niet. Langzamerhand raakte ik mezelf kwijt.

Op een dag zat ik in de auto en mijn gedachten dwaalden af. Ik stelde me voor hoe een auto-ongeluk de oplossing zou zijn voor al mijn ellende. Ik schrok zo erg van die gedachte dat ik wist dat er iets drastisch moest veranderen.

Op dat moment was ik al uit huis en ik besloot het contact met mijn moeder te verbreken. We zijn nu een paar jaar verder en inmiddels heb ik weer een goede relatie met mijn vader. Ik weet nu dat ik mijn moeder niet kan redden, ik ben haar dochter. Ik moet eerst mezelf redden.”