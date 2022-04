Humans of Amsterdam: ‘Ik speel fluit op gevoel’

Beeld Debra Barraud

“Ik ben hard weggerend tijdens mijn eerste blokfluitles. Ik was een jaar of zeven en ik vond de docente vreselijk. Haar aura was kinddodend. Toen heb ik zestien jaar geen fluit meer aangeraakt, totdat een vriendin mij een blokfluit gaf. Hij was kapot en vals. Daarom kreeg ik hem waarschijnlijk.

Op dat moment zat ik in een tussenjaar. Maar na een jaar flierefluiten wilde ik naar de lerarenopleiding. Toen zei een goede vriend: ‘Waarom ga jij niet naar Frankrijk om Jacques te helpen op de boerderij?’ Jacques was een Franse vriend die net een boerderij had gekocht. Hij wist precies niks van boeren en ik ook niet, maar hij kon wel een extra paar handen gebruiken.

Omdat ik ging helpen met schapen hoeden nam ik mijn fluit mee. Op een dag was ik aan het spelen en er kwam een vals geluid uit mijn fluit. Toen gebeurde er iets belangrijks! Iets in mij zei: vals bestaat helemaal niet. Net zoals kruid en onkruid, dat hebben wij als mensen besloten. Toen heb ik het Tonen Bevrijdingsfonds opgericht met als motto: alle tonen zijn welkom.

Sindsdien speel ik fluit. Ik speel altijd op gevoel, met een intentie voor een plek, iets of iemand. Zo liep ik net langs de Westerkerk en dacht ik aan Anne Frank. Dus sloot ik mijn ogen en speelde ik een lied voor haar.”