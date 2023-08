Humans of Amsterdam: ‘Ik raakte geobsedeerd door mijn gewicht’

‘Laatst heb ik mijn huidige maten doorgegeven en gezegd: ik zal nooit meer zo dun zijn.’ Beeld Debra Barraud

“Ik weet nog dat ik het heel spannend vond. Ik was vijftien en samen met mijn muziekklas van de middelbare school brachten we een bezoek aan Het Concertgebouw. Het was mijn eerste keer in Amsterdam.

Aan het einde van de dag, toen we met zijn allen stonden te wachten op de bus, stapte er opeens een vrouw op mij af en vroeg of ik geïnteresseerd was in modellenwerk. Ze gaf me haar kaartje en een paar weken later ging ik samen met mijn moeder langs bij haar kantoor voor een kennismakingsgesprek. Ik kon vrijwel direct aan de slag. Eerst alleen in Nederland en vanaf mijn zeventiende deed ik ook klussen in het buitenland.

Het reizen vond ik prachtig en voor het eerst in mijn leven kwam ik in aanraking met zoveel verschillende mensen en culturen. In het dorp waar ik vandaan kom, droeg iedereen altijd hetzelfde. Als je iets aanhad wat je moeder zelf had gemaakt, werd je gepest. Terwijl nu mijn individualiteit en creativiteit juist werd gewaardeerd.

Maar er was ook een schaduwkant. Ik was constant bezig eruit te zien als een model. Ik raakte geobsedeerd met mijn gewicht en langzaam ontwikkelde ik een eetstoornis. Een jaar lang heb ik dat voor mezelf gehouden omdat ik me ervoor schaamde. In die jaren verloor ik al mijn passie voor muziek.

Toen corona uitbrak kwam ik thuis te zitten en stortte mijn wereld even helemaal in. Ik ben toen veel muziek gaan schrijven en langzaamaan begon ik mezelf weer beter te voelen. Inmiddels studeer ik weer en treed ik regelmatig op in Amsterdam. Ik ben nog verbonden met mijn modellenbureau, maar ik heb laatst mijn huidige maten doorgegeven en gezegd: ik zal nooit meer zo dun zijn. Dit zijn mijn maten en alleen onder deze maten ben ik te boeken. Het voelt zo bevrijdend dat mijn bestaan niet meer afhangt van hoe ik eruitzie.”