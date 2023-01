Humans of Amsterdam: ‘Ik pakte mijn spullen en vertrok naar Amsterdam’

Beeld Debra Barraud

“Ik ben jaren geleden naar Amsterdam gekomen voor de liefde. Ik leerde hem kennen in een bar in Nancy, Frankrijk. Hij was een Nederlander en werkte tijdelijk in Frankrijk. Alles aan hem was zo on-Frans. Misschien vond ik hem daarom interessant. Hij was rationeel en altijd optimistisch.

Toen hij terugging naar Nederland zei hij: ‘Waarom kom je niet gewoon naar Amsterdam? Je zal binnen twee seconden een baan vinden.’ Ik had een heel leven in Parijs en was net begonnen met een nieuwe baan bij een grote bank. Ik kon me niet voorstellen dat ik dat allemaal achter mij zou laten.

Toch moet het mij onbewust bezig hebben gehouden want op een ochtend, in de metro onderweg naar werk bedacht ik mij opeens: waarom vertrek ik niet gewoon, ik ben nog maar 25, wat heb ik nou echt te verliezen. Ik pakte mijn spullen en vertrok naar Amsterdam. Hij had gelijk, want al gauw vond ik een baan.

Toch hield de relatie geen stand. Hij wilde de wereld zien en ik was druk bezig mijn leven hier op te bouwen. Toen het uitging was mijn hart gebroken. Maar ik zag geen reden om weg te gaan uit Amsterdam. Ik had een leuke baan met fijne collega’s. Inmiddels heb ik een hele lieve man en samen hebben we een kind. Ik heb geen idee hoe het nu met mijn ex gaat, maar ik zal hem altijd dankbaar zijn dat hij mij hier heeft gebracht. Het zou grappig zijn als hij dit leest.”