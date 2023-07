Humans of Amsterdam: ‘Ik organiseer queer pleasure nights en ik ben sekswerker’

Beeld Debra Barraud

“Ik woonde in Gent, was net klaar met studeren en besloot te gaan reizen. Ik zat net een week in Brazilië toen covid uitbrak. Alle grenzen gingen op slot, er zat niks anders op dan terug te gaan naar huis, maar ik had daar geen job meer, en geen woning.

Het is oké hoor. Het zijn allemaal eerstewereldproblemen. Ik woon al op mezelf sinds mijn achttiende en ik zag het niet zitten om weer bij mijn moeder te gaan wonen. Toen heb ik heel impulsief besloten om hier te komen. In Amsterdam heb ik mezelf echt leren kennen.

Ik ben queer. In Gent is de queer gemeenschap heel klein. Vaak was ik vaak de enige queer persoon. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat er grapjes over werden gemaakt, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik als een woordvoerder moest opkomen voor de hele community.

In Amsterdam heb ik bijna geen vrienden die hetero zijn. Dat is een bewuste keuze. Ik werk nu in een coffeeshop, organiseer queer pleasure nights en ik ben sekswerker. Ik vind het heerlijk om te leven in een wereld waarin er geen vragen worden gesteld over wie ik ben en waar ik gewoon kan zijn. Ik weet niet waar het leven me zal brengen, maar ik denk zeker dat ik nog wel een paar jaar hier zal blijven.”