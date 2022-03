Humans of Amsterdam: ‘Ik nam onbewust de rol van hulpverlener op mij’

Beeld Debra Barraud

“Ik was lange tijd bang om een nieuwe relatie aan te gaan vanwege mijn vorige relatie. Ik was zeventien toen ik mijn toenmalige vriendin leerde kennen. We waren heel erg verliefd, maar omdat zij thuis veel problemen had nam ik onbewust heel erg de rol in van hulpverlener op mij. Iets wat ik helemaal niet aankon.

Langzamerhand ben ik mijzelf toen een beetje kwijtgeraakt. Na tien maanden werd het mij te veel en gingen we uit elkaar. Een relatie beëindigen vond ik verschrikkelijk, maar toen het eenmaal achter de rug was viel er een enorme last van mijn schouders. Ik heb mezelf toen voorgenomen om echt niet zomaar weer in een relatie te stappen.

Ik ben twee jaar vrijgezel geweest totdat ik anderhalf jaar geleden Lyasu leerde kennen. We hadden direct een klik en ik kon volledig mijzelf zijn bij haar. Toen we elkaar een week niet zagen omdat zij corona kreeg belden we elkaar iedere avond. Op een avond, tijdens ons telefoongesprek stelde ze mij opeens de vraag: ‘Hoe zit het nou eigenlijk met ons?’ Toen reageerde ik voorzichtig met: ‘Zullen we het dan maar gewoon officieel maken?’ Ik weet het, niet heel romantisch. Ik vond het nog vrij spannend om het een relatie te noemen, terwijl we in de realiteit eigenlijk allang een relatie hadden.”