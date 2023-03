Humans of Amsterdam: ‘Ik moest toestemming vragen aan haar vader, dus dat heb ik netjes gedaan’

Beeld Debra Barraud

Jenny: “Ik was gids in Lima en ik haalde Jan en zijn vrienden op van het vliegveld. Vanaf het eerste moment konden we het goed met elkaar vinden.”

Jan: “Peru is een land dat je niet één keer bezoekt. We bleven terugkomen naar Peru. Elke keer wanneer we dan in Lima waren spraken we met Jenny en haar vriendinnen af. We werden een hechte vriendengroep.”

Jenny: “Nadat Jan en zijn vrienden een aantal keer in Peru waren geweest, ging ik op reis naar Europa. Natuurlijk belde ik Jan op en zo kon ik een maand bij hem en zijn familie verblijven in Amsterdam-Oost.”

Jan: “Tijdens die reis sloeg voor het eerst de romantiek over.”

Jenny: “Ja, alleen toen ik weer terug in Lima was, hoorde ik niks meer van Jan. Ik ben Latijns-Amerikaanse. Bij ons schrijven de mannen uitgebreide liefdesbrieven. Toen ik niks meer van Jan hoorde haalde ik mijn schouders op en dacht: het zal wel gewoon een vakantieliefde zijn geweest ofzo.”

Jan: “Nadat Jenny was vertrokken had ik even tijd nodig om na te denken. Toen hoorde ik via een vriend dat Jenny het over mij had gehad en voelde ik opeens iets in mijn buik dat ik niet eerder had gevoeld: vlinders!”

Jenny: “Een paar maanden na mijn bezoek aan Amsterdam kwam Jan naar Lima. Bij aankomst vroeg hij mij opeens in de auto: ‘Zullen we de papieren maar gewoon in orde maken?’ En vervolgens gaf hij mij een ring. Ik was stomverbaasd.”

Jan: “Maar ze zei ja! Ik moest nog wel toestemming vragen aan haar vader, dus dat heb ik netjes gedaan. We zijn inmiddels 41 jaar getrouwd!”