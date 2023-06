Humans of Amsterdam: ‘Ik heb mijn huis verkocht om te kunnen investeren in deze koffiekar’

Beeld Debra Barraud

“Ik heb 25 jaar bij een bank gewerkt. Daarna ben ik bedrijfsleider geweest bij De Pitskeuken, een lunchroom in Zuid. Soms stonden we tijdens de Amsterdamse marathon langs de weg met een geïmproviseerde koffiekar. Ik vond dat altijd zo enorm leuk. Daarna bleef ik met het idee zitten om een eigen koffiekar te beginnen.

Toen mijn zusje chronisch ziek werd, realiseerde ik mij dat als ik de stap wilde nemen, ik niet meer moest wachten. Dat gaf me het extra zetje om mijn baan op te zeggen. Toen ik het mijn manager vertelde, was hij blij voor me en zei: waarom laat je niet gewoon een kar bouwen?

Ik heb toen mijn huis verkocht om te kunnen investeren in deze kar. Hij is deels in Amsterdam en deels in Rotterdam gemaakt. Inmiddels doe ik dit al bijna zes jaar. Lange tijd stond ik bij metrostation Noord, maar vanwege de slechte lucht daar kreeg ik last van mijn longen.

Nu sta ik op verschillende plekken in de stad. Ik probeer mensen niet alleen een lekker bakje koffie te geven maar ook een momentje van rust. Soms raken mensen zelfs met elkaar in gesprek aan de kar, dat vind ik echt zo leuk. Ik zeg altijd: ik heb een café, maar dan op wielen.”