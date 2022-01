Humans of Amsterdam: ‘Ik heb er nog elke dag verdriet van en mijn lichaam doet constant pijn’

Beeld Debra Barraud

“Ik heb lang meegedaan met de rijke mensen. Een groot deel van mijn leven behoorde ik tot de happy few. Toch heb ik mij daarin altijd een vreemde eend gevoeld. Vijf jaar geleden heb ik in een instelling gezeten en daar ben ik gediagnosticeerd met een aantal psychische stoornissen.

Ik had eigenlijk alles. Ik zat in het vastgoed, had een leuke vrouw en kinderen. Maar als je een stoornis hebt, heb je een andere prikkelverwerking. Ik was constant door alles afgeleid en ging vreemd. Ik heb in totaal drie kinderen bij twee verschillende vrouwen.

Helaas zie ik mijn kinderen niet meer. Via een instantie heb ik geprobeerd contact met ze te krijgen, maar jammer genoeg hebben zij aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. Ik volg ze nog wel via hun socialemediakanalen. Ze zijn echt prachtige mensen geworden en voor zover ik dat op internet kan zien, gaat het goed met ze. Mijn huis hangt vol met foto’s van hen.

Ik heb er nog elke dag verdriet van en mijn lichaam doet constant pijn, maar ik probeer er het beste van maken. Ik heb veel slechte keuzes gemaakt in mijn leven, maar ik ben geen slecht mens.”