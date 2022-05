Humans of Amsterdam: ‘Ik heb al heel wat spulletjes verkocht’

Beeld Debra Barraud

“Ik heet eigenlijk Sebastiaan, maar je mag me gewoon Seb noemen, hoor. Vandaag, met Koningsdag, zou ik eigenlijk naar het Vondelpark gaan, maar papa was gisteren bij vrienden op de Apollolaan en zag toen dat er nog een stoepje vrij was. Hij heeft toen speciaal voor mij met krijt mijn naam op de stoep geschreven.

Ik heb al heel wat spulletjes verkocht. Er kwam net een meneer en die heeft mijn oude Minionrugzak gekocht. Ik had hem een keer cadeau gekregen, maar eigenlijk hou ik niet zo van Minions. Maar die meneer houdt wel van Minions. Soms vind ik het ook moeilijk om dingen weg te doen. Zoals sommige autootjes, die vind ik nog steeds heel cool, maar ik speel er niet mee.

Dan vind ik het zonde om ze te houden. Dan is het beter als iemand anders er blij van wordt. Net zoals dat ik er blij mee ben geweest. Zoals die meneer, die nu heel blij is met mijn oude Minionrugzak. Dat is op een leuke manier dingen wegdoen. En ik kan er ook nog een beetje geld mee verdienen. Dat stop ik dan allemaal weer in mijn spaarpot. Het leukste vind ik als ik iets mag geven dat ik van mijn eigen spaargeld heb gekocht. Zoals bloemen voor mijn oma.”