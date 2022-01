Humans of Amsterdam: ‘Ik had maar één droom en dat was zangeres worden’

Beeld Debra Barraud

“Mijn oma en moeder zongen in het kerkkoor. Als klein meisje ging ik elke week mee naar de repetities. Terwijl het koor repeteerde, dwarrelde ik al zingend door de kerk. Een keer merkte de dirigent mijn stem op en zei: ‘Dit meisje heeft de stem van een nachtegaaltje.’ Die opmerking is mij altijd bijgebleven. Vanaf dat moment had ik maar één droom en dat was zangeres worden.

Op mijn zeventiende wilde ik naar Amsterdam verhuizen. Dat mocht van mijn moeder op één voorwaarde en die was dat ik ging studeren. Stiekem droomde ik er nog altijd van om zangeres te worden, maar ik wilde mijn ouders niet teleurstellen.

Ik begon aan een modestudie en besloot muziek ernaast te doen, als hobby. Maar na veel gesprekken met mama kwam ik erachter dat een modeopleiding niet bij mij past en dat ik niks liever wil dan een carrière in de muziek. Ze stemde toe mits ik er een opleiding voor volg.

Nu studeer ik muziektheorie en audiodesign. Ik heb eindelijk het gevoel dat ik mijn plan A heb omarmd. Het mag riskant zijn, ik mag vallen en opstaan. Ik mag eindelijk doen waar ik altijd van hebt gedroomd.”