Humans of Amsterdam: ‘Ik droomde er stiekem van ijscoman te worden’

Beeld Debra Barraud

“Ik verloor mijn baan als communicatiemedewerker bij de bank na een reorganisatie. Stiekem droomde ik er al langer van om ijscoman te worden, maar ik durfde die stap nooit te maken. Tijdens een sollicitatie bij een advocatenkantoor had ik voorzichtig mijn ambities gedeeld. Toen ik terug werd gebeld zeiden ze: ‘We willen je graag aannemen maar we twijfelen omdat je zo begon te glunderen toen je sprak over je ambities om ijscoman te worden’.

Toen realiseerde ik me dat dit het moment was om die stap te maken. Ik heb deze fiets gekocht op Marktplaats en een deal gemaakt met een ijssalon. De eerste keer dat ik op pad ging met mijn kar vond ik heel spannend. Dat was tijdens Koningsdag.

Ik weet nog, in het begin kwam er niemand, maar toen werd ik opeens bestormd door allemaal kinderen. Zij hadden net hun spulletjes verkocht op de vrijmarkt en kwamen nu met hun welverdiende centjes ijsjes bij mij kopen. Ik doe dit werk nu al vijf jaar en ik vind het nog steeds fantastisch. Ik verdien niet veel, maar weet je, ik heb ook niet veel nodig. Ik ontmoet elke dag weer nieuwe mensen en soms geef ik een serenade. Mensen kennen me ook wel als Roberto, de zingende ijscoman.”