Humans of Amsterdam: ‘Ik ben vertrokken zonder retourticket’

Beeld Debra Barraud

“Mijn leven zat altijd helemaal bomvol gepland. Elk uur van de dag was al ingevuld. Dat heb ik jaren zo volgehouden, totdat ik begon te merken dat ik geen energie kreeg van mijn werk. Het kostte me vooral energie, terwijl ik mijn werk altijd heel erg leuk vond. Ik had sterk het gevoel dat ik het anders moest aanpakken, maar ik wist gewoon niet hoe.

Op een dag viel het kwartje. Ik zat achter mijn computer en ik had net een aantal nieuwe reisgidsen ontvangen. Eens in de zoveel tijd bestel ik die. Gewoon ter inspiratie. Toen stelde ik mezelf de vraag: waarom ga ik niet weg en laat ik gewoon alles achter? Het heeft nog driekwart jaar geduurd voordat ik echt die stap durfde te zetten. Ik ben vertrokken zonder retourticket. Dat voelde fantastisch.

Uiteindelijk heb ik anderhalf jaar lang gereisd. De voornaamste reden om terug te komen naar Amsterdam was dat ik mijn familie en vrienden miste. Ik keek er heel erg naar uit om ze allemaal weer te knuffelen, maar toen brak corona uit. Die periode van al die lockdowns vond ik heel pittig.

Inmiddels ben ik weer aan het werk en luister ik veel beter naar mezelf. Ik maak meer ruimte in mijn leven om de mensen te zien om wie ik geef en ik plan mijn dagen niet meer zo vol. Gelukkig maar, want ik denk dat het anders niet zo goed met mij was afgelopen.”