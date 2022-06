Humans of Amsterdam: ‘Het werd fysiek te zwaar om voor mijn zus te zorgen’

Beeld Debra Barraud

“Het laatste dat onze moeder aan ons vroeg op haar sterfbed was: ‘Zorgen jullie goed voor Brenda?’ Dat beloofden mijn broers, zussen en ik haar plechtig. Zo kwam mijn zusje Brenda na het overlijden van onze moeder bij mij en mijn man in huis wonen.

De verzorging heb ik altijd gecombineerd met een fulltimebaan. Dat ging prima, totdat na tien jaar Brenda’s gezondheid achteruitging en zij in een rolstoel terechtkwam. Daardoor was onze woning niet meer geschikt en werd het fysiek te zwaar voor ons om voor haar te zorgen.

Ik herinner me nog goed dat veel mensen in mijn omgeving vaak goed bedoeld zeiden: ‘Je kan haar best ergens naartoe brengen. Dan komt het echt wel goed.’ Maar zo makkelijk vond ik dat niet. Het voelde alsof ik haar in de steek zou laten. Toch wist ik dat er niks anders op zat.

Het was even zoeken maar uiteindelijk hebben we een geschikte zorginstelling gevonden waar ze het heel erg naar haar zin heeft. Sindsdien kom ik ongeveer twee keer per week langs om de kastjes op te ruimen en haar nagels te lakken. Wanneer het mooi weer is zoals vandaag, gaan we altijd even naar buiten voor een kopje koffie. Dan zitten we gewoon lekker te dollen op het terras en roddelen we een beetje. Je weet wel, gewoon fijne zussendingen.”