Humans of Amsterdam: ‘Het pesten stopte niet’

“Ik ben mijn hele leven gepest. Als kind hield ik van countrymuziek en ik heb pas sinds een paar jaar een mobiele telefoon. Ik heb een oude ziel en daarom viel ik op. Het pesten liep op een gegeven moment zo erg uit de hand dat kinderen uit de buurt mij hebben vastgebonden aan een boom en mij hebben gestenigd. Mijn moeder deed haar best om er voor mij te zijn, maar het pesten stopte niet.

Ik raakte in een diepe depressie en uiteindelijk werd ik zelfs suïcidaal. Omdat ik een gevaar vormde voor mijzelf ben ik op mijn dertiende uit huis geplaatst. Zo ben ik in een instelling terechtgekomen. Op een dag werd ik door de begeleider van de groep gehaald en hij zei: ‘Luister, je familie komt zo. Ze hebben zwaar nieuws. Ik weet wat het is, mij is gevraagd om niks te zeggen. Maar bereid je voor.’

Toen mijn oma en mijn tante binnenkwamen, wist ik dat er iets mis was met mijn moeder. Mijn tante zei: ‘Mama is vanochtend overleden aan een hartritmestoornis.’ Op dat moment stortte mijn wereld in elkaar. Michael, een van de begeleiders op de woongroep, heeft mij door die periode heen gesleept. Hij leerde mij in die periode gitaar spelen. Elke keer als hij er was, leerde hij me een nieuw akkoord. Zo leerde ik gitaar spelen en vond ik een uitlaatklep voor al mijn verdriet.”