Humans of Amsterdam: ‘Haar ouders willen niet dat ze met een witte Europeaan trouwt’

Beeld Debra Barraud

“Ze was de liefde van mijn leven. Haar naam was Pradna en ze kwam uit India. Ze was naar Italië verhuisd om te studeren. Ik leerde haar kennen op mijn twintigste verjaardag tijdens het uitgaan in Florence. Die avond dansten we en aan het eind wisselden we nummers uit. Ik had nog nooit zo’n mooi meisje ontmoet.

Helaas verhuisde ze na drie jaar weer naar India. Ze wou graag terugkomen naar Italië, maar haar vader liet dat niet toe. Ik heb haar nog één keer opgezocht in India. Tijdens dat bezoek werd mij duidelijk dat haar ouders niet willen dat hun dochter met een witte Europeaan trouwt.

Daarnaast zie ik mijzelf niet in India wonen, dus dat betekende dat onze relatie voorbij was. Dat was heel pijnlijk. Ik stopte met mijn studie en ging werken als barman. Twee jaar geleden leerde ik een Nederlands meisje kennen. Ik kwam toen net uit die break-up en ik was toe aan een nieuwe omgeving.

In Amsterdam voelde ik mijn meteen thuis. Ik ben bij Café Americain op het Leidseplein binnegelopen. Ze waren onder de indruk van mijn cv en hebben me gelijk aangenomen. Ik maak de beste cocktails van Amsterdam. Ik ben nu mijn flair bartending skills aan het oefenen. Mijn doel is namelijk om de beste cocktailshaker ter wereld te worden.”