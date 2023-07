Humans of Amsterdam: ‘Een paar maanden geleden ben ik voor het eerst in mijn eentje naar Amsterdam gegaan’

Beeld Debra Barraud

“Een paar maanden geleden ben ik voor het eerst in mijn eentje naar Amsterdam gegaan. Een vriendin van mijn oma had een kaartje over voor de Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum. De tentoonstelling was al uitverkocht, ik was zó blij dat ik ernaartoe kon.

Het was ook mijn eerste keer in het Rijksmuseum. Normaal doe ik dit soort dingen met mijn ouders en ben ik afhankelijk van wat zij willen maar nu, voor het eerst, kon mijn eigen tempo bepalen.

Ik heb uren door de verschillende zalen gedwaald. Mijn favoriet was de rococo-afdeling, daar was bijna niemand. De kunst, de kleding, de muziek –het was allemaal zo royaal.

Daarna heb ik, op weg naar huis, door de stad gewandeld. Het was koud en het sneeuwde die dag, maar ik vond het helemaal niet erg. Ik heb me geen moment gestrest of alleen gevoeld. Ook niet toen mijn trein naar huis meer dan een uur vertraging had.

Ik heb nu juist eerder zoiets: misschien wil ik wel in mijn eentje naar het buitenland. Naar Engeland of Scandinavië. Binnenkort kan ik dat allemaal doen, want ik ben al bijna volwassen.”