Humans of Amsterdam: ‘De relatie met mijn stiefmoeder werd steeds moeizamer’

Beeld Debra Barraud

“Na de scheiding van mijn ouders bleef ik bij mijn moeder wonen, maar toen ik grafische vormgeving ging studeren in Hoorn, verhuisde ik naar mijn vader in Alkmaar. In het begin ging dat goed, maar naar verloop van tijd werd de relatie met mijn stiefmoeder steeds moeizamer.

Op een avond ging ik een vriendin ophalen bij het station. Vlak voordat ik deur uitliep, zei mijn stiefmoeder: ‘Je gaat daar vast drugs verkopen.’ Ik geloofde niet wat ik hoorde. Ik had een bijbaantje bij Kruidvat en van drugs wist ik niets.

De situatie thuis werd steeds ongezelliger. Daardoor probeerde ik zoveel mogelijk van huis te zijn. De bom barstte toen er een brief van de gemeente kwam, waarin stond dat ik me op hun adres moest inschrijven. Als ik dat niet deed, zou ik een boete riskeren van ongeveer 500 euro. Dat is een fors bedrag als je zeventien bent.

Mijn vader en stiefmoeder weigerden dat, dat ik mij bij hun zou inschrijven, omdat ik mij met ‘illegale zaken’ bezighield. Die boete moest ik maar zelf betalen. Toen ben ik in discussie gegaan. Dat liep zo uit de hand dat ze me op straat hebben gezet. ‘Pak je spullen maar, je slaapt hier niet meer,’ zei mijn stiefmoeder. Ik ben toen naar mijn moeder gegaan.

Vanuit daar heb ik de stap gemaakt om naar Amsterdam te verhuizen. Inmiddels heb ik hier een heel fijn leven opgebouwd. De relatie met mijn vader is gelukkig hersteld, maar mijn stiefmoeder spreek ik niet meer. Die periode was mentaal enorm zwaar, maar ik heb ook geleerd dat ik sterk genoeg ben om op eigen benen te staan.”