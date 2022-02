Humans of Amsterdam: ‘De eerste keer drugs was met mijn vader’

Beeld Debra Barraud

“De eerste keer dat ik drugs gebruikte was samen met mijn vader. Zolang ik mij kan herinneren is hij verslaafd. Mijn moeder gebruikte ook, maar stopte vlak voordat ze zwanger raakte. Mijn jeugd was niet makkelijk. Doordat veel vrienden van mijn ouders junkies waren en vaak over de vloer kwamen, hadden we veel gelazer in huis.

Toch zorgde mijn moeder ervoor dat ik mij beschermd en geliefd voelde. Helaas overleed ze op mijn zestiende aan kanker. Mijn vader kon niet goed omgaan met het verlies en raakte zwaar depressief. Ondanks alles ging ik door met mijn leven en maakte ik mijn opleiding af. Ik voelde denk ik op dat moment geen ruimte voor mijn verdriet.

Op mijn negentiende begon ik zelf te experimenteren met drugs. In het begin gebruikte ik alleen recreatief, maar uiteindelijk raakte ik toch verslaafd en deed ik het om mijn verdriet te onderdrukken. Ik kreeg ook een eetstoornis en woog nog maar 41 kilo.

Op een avond liep het zo uit de hand dat ik een psychose kreeg en heb ik besloten om nooit meer te gebruiken. Dat is nu een jaar geleden en ik ben nog steeds clean. Inmiddels heb ik een leuke woning en werk ik bij het Van Gogh Museum. Binnenkort begin ik met therapie. Dan kan ik eindelijk beginnen met alles een plekje te geven.”