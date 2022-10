Humans of Amsterdam: ‘Als kind ben ik een keer verlaten door mijn moeder’

Beeld Debra Barraud

“We hebben elkaar leren kennen op Tinder. Eigenlijk had ik verwacht dat het bij een onenightstand zou blijven, maar toen we het de volgende dag nog steeds gezellig hadden zeiden we tegen elkaar: ‘Misschien moeten we maar eens uit eten gaan?’ Morgen zijn we precies twee jaar samen en nog steeds zijn we dolgelukkig.

Kai is een introvert en ik een extravert. We zijn echt totaal verschillend van elkaar, maar daarom werkt het zo goed.

Zoals gisteren. We kwamen uit de trein bij Amsterdam Centraal, het was druk op het station en hij liep alvast vooruit. Door de drukte raakte ik hem even kwijt. Op dat moment raakte ik in paniek en werd ik geïrriteerd en emotioneel. Vervolgens reageert hij daar weer zo kalm op, dat het nooit escaleert. We hebben toen een paar uurtjes iets voor onszelf gedaan, en toen de emoties waren gaan liggen hebben we het uitgepraat.

Door die gesprekken leer ik mezelf beter kennen. Zo ben ik als kind een keer verlaten door mijn moeder en die situatie op Centraal triggerde mijn angst. Elke keer als we zo’n gesprek hebben, voel ik dat onze band alleen maar sterker wordt. We zijn echt yin en yang.”