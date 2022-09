Humans of Amsterdam: ‘Als ik mijn portemonnee niet was kwijtgeraakt, waren we nu niet getrouwd en hadden we dochter Niara niet’

Beeld Debra Barraud

“Ik was op een kerstmarkt in Duitsland toen ik Andreas leerde kennen. Ik had net mijn glühwein afgerekend en toen ik ging zitten, besefte ik dat ik mijn portemonnee kwijt was. Ik draaide me om en daar stond Andreas met mijn portemonnee in zijn hand. Ik had hem laten liggen bij de kassa. Om hem te bedanken, trakteerde ik hem op een glaasje glühwein. We hadden meteen een fijn gesprek.

Hij vertelde mij over zijn werk in de IT en ik vertelde hem over mijn werk bij het kinderdagverblijf. Aan het einde van ons gesprek gaf hij mij zijn kaartje. We hebben daarna geen contact meer gehad, totdat ik een maand later verhuisde en het niet lukte om internet en printer te installeren. Ik ging door mijn contacten heen en moest opeens aan Andreas denken. Ik belde hem en diezelfde dag nog kwam hij langs om alles te installeren.

Die avond heb ik voor hem gekookt en leerden we elkaar beter kennen. Vanaf dat moment werden we goede vrienden en hadden we regelmatig contact. Na een paar maanden merkten we dat we toch meer voor elkaar voelen en zijn we gaan daten. Inmiddels zijn we getrouwd en hebben we onze dochter Niara. Stel je voor dat ik mijn portemonnee niet was kwijtgeraakt die dag op de kerstmarkt, dan had ons leven er nu heel anders uitgezien.”