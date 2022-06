Hulp bij duurzamer leven: ‘Ik was nog nooit in een kringloopwinkel geweest’

Saskia Sampimon-Versneij (links) en Beathe Weckesser, makers van de podcastserie Onsje Groener. ‘De gemiddelde Nederlander koopt zo veel dat we vier aardes nodig hebben.’ Beeld Onsje Groener

In 2019 was Saskia Sampimon-Versneij uit Ouderkerk aan de Amstel er helemaal klaar mee: ze had geshopt en was thuisgekomen met tassen vol kleding die waarschijnlijk over een paar jaar ongedragen in haar kast zou hangen omdat ze erop uitgekeken zou zijn. Ze besteedde veel geld aan fast fashion. “Dat wilde ik anders gaan doen.”

Ze besloot een buy nothing new year te houden. “In het boek De verborgen impact van Babette Porcelijn had ik gelezen dat vooral de hoeveelheid nieuwe spullen die Nederlanders kopen veel impact heeft op het grondstoffenverbruik. De gemiddelde Nederlander koopt zo veel dat we vier aardes nodig hebben.”

Sampimon-Versneij deelde haar bevindingen tijdens haar buy nothing new year via haar website The Green List en op Instagram (inmiddels 16.000 volgers). “Het bleek echt een mindfulnessoefening om geen nieuwe spullen te kopen. Ik kreeg meer tijd om dingen te doen die ik echt leuk en belangrijk vind, ik pakte mijn oude kringloophobby op en ben mijn huis gaan opruimen. Wat niet meer bij me paste, verkocht ik of bracht ik naar de kringloopwinkel. Daardoor voelde ik me kilo’s lichter.”

Podcastmaker Beathe Weckesser uit Amsterdam-Noord leefde tot voor kort niet zo duurzaam, doet veel impulsaankopen, maar wil graag leren hoe ze een duurzamere leefstijl kan krijgen. In de podcastserie Onsje Groener gaan de vrouwen elke week met elkaar in gesprek, onder meer over de volgende onderwerpen.

Hoe kom je van je fastfashionverslaving af?

Sampimon-Versneij: “Door The Green List zit ik best in een groene bubbel met allemaal mensen die met duurzaamheid bezig zijn. Ik vind het verfrissend dat Beathe nog aan het begin van haar zoektocht staat. Toen we het over kleding gingen hebben, had ik bijvoorbeeld de neiging om meteen diep de microplastics in te duiken, maar Beathe zei: ‘Ho, laten we het eerst over materialen hebben.’”

Weckesser: “Ik was nog nooit in een kringloopwinkel geweest. Ik had het vooroordeel dat het troep was en ik zag op tegen de geur als je binnenkomt. Door Saskia ben ik er nu geweest en denk ik: het is inderdaad een heel goed idee. Mijn beeld is helemaal bijgeschaafd.” Sampimon-Versneij: “Tijdens het opnemen van de podcast dacht Beathe eerst dat ik met kringloopwinkel bijvoorbeeld Episode in de Amsterdamse binnenstad bedoelde, maar daar zijn kledingstukken vaak alsnog 15 of 20 euro. Ik bedoel echt van die kringloopwinkels op industrieterreinen.”

Sampimon-Versneij staat op van haar stoel een trekt een legergroen jasje aan dat over haar leuning hing. “Deze jas heb ik van de herenafdeling in Amstelveen, voor 2 euro. Maat L, maar dat maakt niks uit. Hij is van American Today.”

Weckesser: “Saskia heeft me geleerd hoe ik in zo’n kringloopwinkel moet shoppen. Vooraf bedenk je kleuren die bij je passen en je let niet op de maten – vintage kleding valt vaak toch kleiner. Wel op de stofjes. Geen polyester, want dat zit niet lekker. Natuurlijke stoffen zoals katoen, viscose of linnen wel.” Over haar stoel hangt een knalgeel jasje, dat ze bij de kringloop in Noord vond.

Sampimon-Versneij: “Toen we een podcast over schoenen gingen opnemen, dacht ik: kak, ik heb meer dan tien paar in mijn kast, inclusief slippers en laarzen. Daar schaamde ik me voor. Maar Beathe bleek vijftig paar te hebben!”

Weckesser: “Alleen al afgelopen maand heb ik vier paar sneakers gekocht.” Sampimon-Versneij: “Ik geef jou een challenge: ik wil dat je de helft van je schoenen wegdoet. Want die ga je nooit meer dragen.’” Weckesser kijkt bedenkelijk. “Misschien moet ik eerst op schoenendieet.”

Hoe krijg je mannen een onsje groener?

Sampimon-Versneij: “We kwamen erachter dat onze mannen best duurzaam leven. De kledingkast van mijn man is heel minimalistisch en supernetjes. Weinig items, die allemaal goed te combineren zijn en hij draagt ook alles af. Hij koopt al honderd jaar dezelfde sokken zodat hij die kan blijven combineren. Waar hij wel van houdt zijn gadgets, dat is wat minder duurzaam, maar ook die koopt het steeds vaker refurbished.”

Weckesser: “Mijn man leeft veel duurzamer dan ik, ontdekte ik. Hij koopt nooit iets nieuw in de winkel, al zijn kleding is tweedehands.”

Sampimon-Versneij: “Veel mannen hebben moeite om afstand te doen van vlees. Maar sinds het laatste klimaatrapport kookt mijn man lekkere vegetarische gerechten, voornamelijk Aziatisch. Hij is flexitariër, maar thuis eten we nu echt vegetarisch. Daarin beïnvloed ik hem. Een hoogleraar van de UvA heeft gezegd dat je door zelf duurzamer te gaan leven, automatisch anderen beïnvloedt en daarmee impact hebt. Het begint vaak met spullen, maar je gaat vanzelf over naar voeding en vakantie. Ook al lachen mensen je eerst uit.”

Vliegen zonder schaamte, lukt dat?

Weckesser: “Voordat we de podcast gingen maken, had ik al een vlucht geboekt naar Kroatië – voor de meivakantie. Ik had geen seconde nagedacht of dat duurzaam is...” Sampimon-Versneij: “Bij mij kriebelt het om weer te gaan vliegen. Ik kreeg een perstrip aangeboden om te gaan afvalprikken op Curaçao, maar dat heb ik afgeslagen. Vier dagen! Mijn man en ik zijn echt van het reizen, maar door mijn groene zoektocht zijn we Nederland gaan ontdekken. We zijn naar Vlieland en Terschelling geweest en we vinden Zeeland heel leuk.”

“Maar er zijn nog een paar bestemmingen waar ik graag naartoe wil met het vliegtuig: eilandhoppen in Griekenland, en naar Sicilië, Sardinië en Corsica. En ik ben gek op Thailand en Curaçao. Voor dit soort droomreizen ben ik vliegpunten aan het sparen. Aan zo’n korte perstrip, hoe aanlokkelijk ook, wil ik die niet verspillen.” Weckesser: “Sinds de podcast gaat een ticket boeken niet meer zo onbevangen als ervoor. Ik heb nog wel een tripje naar Spanje geboekt. Ik weet dat het niet goed is, maar ik vind het erg moeilijk om dit opeens niet meer te doen.”

Duurzaam menstrueren, is dat wat?

Sampimon-Versneij: “Ik heb een spiraaltje, ik word niet ongesteld. Ik heb wel een redacteur drie items laten testen: een menstruatieslip, een cup en wasbaar maandverband. De slip vond ze fijn, maar onhandig als je hem buitenshuis moet vervangen omdat je dan je hele broek uit moet trekken. Het wasbare maandverband vond ze zachter en minder broeierig dan normaal maandverband. En de cup vond ze prettig, maar ze trok bij het verwijderen per ongeluk haar koperspiraaltje mee.”

Weckesser: “Ik had een sample van een menstruatieonderbroek meegenomen en die gebruik ik nu tijdens lichtere dagen in de nacht. Zo’n onderbroek is een geinig alternatief voor maandverband. Je ruikt en voelt niks.”

Tweedehands cadeautjes voor kinderfeestjes, armoedig of juist hip?

Sampimon-Versneij: “Ik geloof daar heel erg in. Je doet er iedereen een plezier mee als je cadeautjes tweedehands koopt: de kinderen en de wereld. Online heb je voor 10 euro iets veel leukers dan wanneer je nieuw gaat kijken, bijvoorbeeld via Marktplaats of op Facebook via Amsterdam Yard Sale. Als je het ophaalt op de fiets op, ben je dubbel duurzaam. Je pakt het leuk in met een kaartje erbij.”

Weckesser: “Ik heb zondag een kinderfeestje, maar ik moet wel een nieuwe drempel over om iets tweedehands te kopen. Ik voel wat schaamte tegenover de ouders en heb de neiging om uit te leggen dat het vanwege de podcast is. Maar ik ga het wel doen.”