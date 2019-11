Hula Hula (6,5): karakterloos in een oudroze jasje

Hawaiaans restaurant Hula Hula aan de Lijnbaansgracht. Beeld Eva Plevier

Als er één inmiddels verloren gegane drinkgelegenheid bulkte van het karakter, dan was dat de raamloze gang die Korsakoff heette. Zelf heb ik er ook kopstoten gedronken toen ik allang in bed had moeten liggen, maar de keren dát ik er kwam was dat omdat een vriend of vriendin me meesleepte. Die harde gitaarmuziek en duistere inrichting lagen me niet en dat was prima, want zoiets hoort bij sterkte karakters: het is erop of eronder, nooit lafjes langszij.

Sinds dit jaar zit Hula Hula waar Korsakoff ooit zat. Hula Hula is van de mensen achter de Chin Chin Club, en voor deze nieuwe zaak wilden zij een Hawaïaanse keuken. Hierbij horen natuurlijk ook cocktails, en zo is Hula Hula zakelijk gezien geniaal: gasten kunnen van borreltijd tot in de late uurtjes binnen worden gehouden. Na het diner gaan de tafels aan de kant en wordt er gedanst.

Hawaï-accenten

Wij melden ons vrij vroeg, maar zijn niet de eersten die plaats-nemen in de oudroze geschilderde tunnel met Hawaï-accenten. Aan de ronde tafels voorbij de bar zitten al gezelschappen aan de cocktails en naarmate de avond vordert loopt ook het voorgedeelte redelijk vol.

Een kordate dame helpt ons aan de kaart en drankjes, waarbij ik voor een potente mai tai (€11) ga en mijn gezelschap de piña colada kiest (€12,50) die gelukkig minder zoet is dan je zou verwachten.

Selectie uit zee

We krijgen gefrituurd, nogal zout platbrood en kiezen een ‘selectie uit de zee’ (€12,50 p.p): een schaal ijsschilfers met daarop twee oesters, plakjes rauwe coquille, zalm en tonijn.

Begeleidend zijn een saus van uienolie, wat citroenzout dat niet naar citroen smaakt en furikake (strooisel van wier, zout en sesam). De vis en coquille zijn te koud om ergens naar te smaken, behalve op die plekken waar ze contact met het ijs hadden, want daar smaken ze naar water.

De oester met gel van ingemaakte gember is leuk, maar versterkt het matige sashimi-gevoel alleen maar meer: dit gerecht is gemaakt voor de grote gemene deler, maar juist daardoor overleeft de herinnering eraan een tweede ronde cocktails niet.

We proeven in Japanse specerijenmix gerolde, kort aangebakken tonijnfilet (€9,50) met een leuke jus van gefermenteerde gerookte thee, gehakte granny smith en rettich, rokerige puree en zalmeitjes. Technisch foutloos, maar het maakt evenveel emotie los als een vers A4-tje.

Voor €8,50 krijgen we een gerechtje van groene asperges met hüttenkäse (kennelijk heel erg Hawaï), yuzu-hollandaise en nori, dat tegenvalt door te leunen op smaakloze asperges, korianderolie die niet naar koriander smaakt maar wel mooi groen is, en hollandaise met te weinig zuur.

Terwijl we op onze hoofdgerechten wachten, bestelt mijn gezelschap een dark and stormy (€10) die smaakt naar zo’n colalolly met bruissuiker erin: heerlijk. Mijn eigen royal Hawaian (€10) bewijst weer eens dat er een dunne lijn zit tussen een goede cocktail en een duur onzindrankje.

Bijna steriel

Qua hoofdgerechten gaat mijn gezelschap voor de kabeljauw met misopasta, dashi en pompoencrème (€19,50). De miso zit op de huid, waardoor die zacht is gebleven en onaangenaam is om te eten. Hoewel de vis zelf uitstekend is gegaard en de pompoencrème zalvig is, komen deze inmiddels overbekende combinaties bijna steriel over.

Tweede hoofdgerecht is een surfturfje van kreeft met diamanthaas en béarnaise (€24,50): zowel kreeft als rund zijn foutloos bereid, maar het vlees heeft nauwelijks smaak en bij de kreeft is het meest smaakvolle deel, de inhoud van de kop, verwijderd. In de béarnaise vinden we geen dragon. Onze ‘seizoensgroenten’ (€4) zijn prima: topinamboer, haricots verts (net als groene asperges blijkbaar in seizoen, daar op Hawaï) en broccoli.

Cijfer

6,5 Best

Als ik iets moet kiezen dan ga ik voor de oesters in het gemengde visvoorgerecht. Minder

De groene asperges met hüttenkäse, yuzu-hollandaise en nori waren nét wat vergeetbaarder dan de rest. Opvallend

Zelden at ik op een plek waar zoveel vakkunde tot zo weinig emotie leidde.

Als dessert krijgen we flan van ananas met tartaar van ananas en sharonvrucht, meringue, wittechocoladeijs en eucalyptusgel, bedekt met een blaadje goud (€7,50). Een bordje als een kerstdecoratie, maar niet iets wat ik nog een keer zou willen eten.

Dessert twee is mierikswortelkokosijs met kokosmarshmallow en fraai kokosbiscuit (€7,50). Vreemd genoeg zowel wee en smaakarm als pittig en hoogzuur, hoewel het ijs erg goed is.

Bij tante Til

De keuken van Hula Hula moet keihard werken om gerechten met zoveel elementen fraai op tafel te krijgen, maar al dat zweet ten spijt proefden we niets wat ons bij zal blijven. Het gebodene is goed uitgevoerd, maar de smaken raken niet en gezien de overduidelijke kwaliteiten van het team is dat erg jammer.

Wilt u een avond cocktails drinken in de roze droom van tante Til en daar vergeetbaar bij eten, dan is Hula Hula de plek voor u.

Hula Hula Lijnbaansgracht 161, 1016 VX, Amsterdam,

020-2441596, wo-do 18.00-03.00 &

vr-za 18.00-04.00 uur

www.hula-hula.nl

