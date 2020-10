Huisje-filmzaal-wasserette: de voordelen van all-inclusive wonen

Een appartement huren met alles erop en eraan. Het nieuwe wonen landt in Amsterdam. Huisje-boompje-beestje wordt huisje-filmzaal-wasserette.

Er zijn een lounge, studiezaal, gameroom, bioscoop, muziekkamer en een wasserette. De inpandige supermarkt is al open, aan het restaurant en de koffiebar wordt nog ­getimmerd. De gym volgt in april. Welkom in wooncomplex Our Domain in Holendrecht, met 955 studio’s en nog eens 604 appartementen in aantocht het grootste woningproject van ons land.

Het is de derde vestiging van de ‘woonformule’, na Our Domains in Diemen en Den Haag. De Amerikaanse uitbater, Grey­star, bouwt momenteel in Rotterdam en Utrecht aan nummer vier en vijf. Daarnaast is Greystar bezig met vergelijkbare voor-alles-wordt-gezorgdcomplexen voor andere doelgroepen: jonge gezinnen en 50-plussers. “Wij willen in tien jaar 20.000 tot 25.000 woningen in Nederland,” zegt topman Mark Kuijpers van Greystar Nederland.

De Amerikanen zijn lang niet de enigen in het all-inclu­sivewonen. Ook aanbieders als The Fizz en Change= roeren zich op dezelfde markt. En dan zijn er nog de alom aanwezige studentenhotels, die formeel niet als woonruimte gelden.

Misbruik van huizentekort

Het is in alle gevallen wonen-plus. En die plus gaat veel verder dan de servicekosten in reguliere vve-complexen. Een startersstudio huren in Our Domain is inclusief aanvullende voorzieningen, sommige verplicht, andere ­facultatief. Zo staan naar behoefte elektrische deelauto’s te huur en is er een pakjesdienst, maar zijn dag-en nacht-bewaking en cameratoezicht verplichte kost. De huren liggen er tussen de 384 tot 785 euro per maand voor 21 tot 34 vierkante meter gemeubileerd woonoppervlak. Daar komt 250 euro service- en dienstenkosten bij.

En daar wringt het. “De woonvorm is leuk,” aldus Tjerk Dalhuisen van stichting !Woon. “Maar de kosten en de ­berekening zijn vaak niet transparant. De vraag is: kan ik een woning krijgen zonder al die extra’s? Dat kan dus niet. Je bent verplicht alles te accepteren, anders geen woning. Aanbieders verdienen daar aan. Dat is misbruik maken van de woningnood.”

!Woon staat nu voor de rechter met aanbieder Change=, dat geld zou hebben gevangen voor diensten die niet worden geleverd. Ook om juridische duidelijkheid te krijgen voor de hele sector. “De bedoeling is dat er helderheid ontstaat. Hier word je gedwongen allerlei dingen te betalen die je helemaal niet wilt. Ze proberen op creatieve manier te verdienen aan het huizentekort.”

Michiel Vrijman van Grey­star. Beeld Jakob Van Vliet

Maar aan duidelijkheid schort het niet, vindt Greystar. “Een bewoner weet vooraf precies waarvoor hij betaalt,” zegt Michiel Vrijman, verantwoordelijk voor de operatie. “Wat we beloven, leveren we ook. Ik denk dat een bewoner van een huurwoning of eigenaar van een koophuis niet ­beseft wat hij per maand kwijt is aan wonen. Bij ons weet je dat exact.”

Ook andere voorwaarden lijken op gespannen voet te staan met de traditionele huurdersbescherming. Wie een studio in Our Domain huurt, mag niet ouder zijn dan 28 jaar. Bovendien loopt het contract na vijf jaar subiet af. “Het idee is dat je daarna doorstroomt,” zegt Vrijman. “De voorwaarden voldoen aan de wettelijke huurvormen die sinds drie, vier jaar mogelijk zijn om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.”

Gereguleerd wordt er volgens hem volop. Zo dwong de gemeente Amsterdam, die een deel van het terrein van Our Domain bezit, af dat mensen die in Zuidoost wonen of werken voorrang krijgen. Voor de 955 studio’s meldden zich zo’n 100 wijkbewoners en 80 werknemers uit het AMC.

Gesloten woonsysteem

Inmiddels is de inschrijving geopend voor de rest van het complex dat nog in aanbouw is. Daar geen studio’s, stoffering en jongerencontracten, maar twee- en driekamer­appartementen. Daaronder 250 ‘Friends-woningen’, naar de onuitroeibare Amerikaanse sitcom. “Dan heb je allebei een eigen slaapkamer met badkamer, maar gezamenlijke woonkamer en keuken.”

Ook hier geldt geen traditioneel huurcontract. “Het is best een afwijkende overeenkomst,” erkent Vrijman. “Je staat samen op één contract. Gaat iemand weg dan moet de ander op zoek naar een nieuwe huurder. Het is niet de bedoeling dat je in je eentje blijft wonen. Maar we kunnen dat maar tot op bepaalde hoogte reguleren.”

De kritiek op het nieuwe wonen gaat verder dan kosten en diensten. Juist zo’n gesloten woonsysteem kan zich al snel afkeren van de omgeving waarin het staat. Bewoners hoeven het complex immers niet te verlaten voor studie, flexwerk, boodschappen of samenzijn.

“We willen er geen gated community van maken,” zegt Kuijpers. “Het doet me weleens pijn als ik andere woon­torens zie. Daar zit dan een apotheker en fysio in de plint met dichtgeplakte ramen. Dat is het. Wij keren dat om. ­Onze plinten zijn stadslobby’s. We moeten wel: ik zie ­Bagels & Beans niet in Zuidoost zitten.” De voorzieningen zijn deels toegankelijk voor bewoners uit de buurt. Een aantal functies blijft exclusief voor bewoners. “We gaan geen kaartjes verkopen voor onze bioscoop.”

Kuijpers wijt de weerstand vooral aan de huurmores van ons land. “Nederland is hier nog niet aan gewend vanwege de historie met wooncorporaties en ­vanuit de overheid ­gereguleerde woonvormen. Maar dit is de toekomst.”

Ryan Pinas Beeld Jakob Van Vliet

Ryan Pinas (23), student/docent/ondernemer “Ik kijk al uit naar een huis sinds mijn achttiende. Ik ben student en zzp’er, maar kom uit een huishouden waar iedereen een vast contract heeft. Ik moest mijn rust vinden. En ik wilde deze stap maken, ook financieel. Maar dat is heel moeilijk in Amsterdam. Tot ik hier een keer langsreed terwijl ze aan het bouwen waren. Ik heb me meteen ingeschreven. Ik kom uit Gaasperdam, mijn vader woont bij Diemen. Dit is er precies tussenin. Ik ben in mijn buurt, blijf in mijn buurt en kan ook wat betekenen voor mijn buurt. Hier wonen is prima. We leven in een tijd dat je bijna niet bij je buren op bezoek gaat. Hier leer je elkaar vanzelf kennen: we brengen eten naar elkaar, spreken af in de studiezaal of gameroom. Een beetje het oude Amsterdamse kopje thee bij de buren. Over de kosten ben ik best dubbel. Met een studentenbudget kun je dit niet betalen. Ik zit tegen de duizend euro, met de garage eroverheen. Maar als je ziet wat ik ervoor krijg, vind ik het zeker voor Amsterdam best te doen. Die vijf jaar hou ik het wel uit. Maar ik vind het niet slim om langer te huren. Ik wil kopen, waarde creëren en na mijn veertigste gaan rusten.”

Marcus van Winden. Beeld Jakob Van Vliet