Huisdieren worden nu extra verwend, merkt dierenwinkel Cinderella

Jeffrey de Vries (50) van dierenspeciaalzaak en trimsalon Cinderella Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke ­lockdown voor uw zaak?

“Wij mochten gelukkig open blijven. Tijdens de eerste lockdown leek mijn zaak wel een supermarkt, met als verschil dat er hier geen wc-papier gehamsterd werd, maar kattenbakkorrels en honden- en kattenvoer. Bij deze lockdown is er sprake van minder paniek, maar is er een run op accessoires en speeltjes. Normaal gesproken verkoop ik twee hondenpuzzels – intelligentiespelletjes met een snoepje als beloning – in de maand, nu ruim dertig.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Door de lockdown hebben meer mensen een huisdier genomen. Ik merk dat zij echt de tijd nemen voor hun beestje. Waarschijnlijk omdat iedereen thuis zit en meer tijd heeft. Hierdoor hebben wij het drukker dan normaal. Naast dat veel mensen nu speeltjes kopen, worden er veel afspraken gemaakt voor een puppy­knip, een wasbeurt en föhnen.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“Nee. We hebben ons nooit gericht op internet of op de massa. Dat is een keuze die je maakt als ondernemer. We zijn een buurtwinkel en dat willen we graag zo houden. Zelfs in de crisis is het goed gegaan. Maar, we hebben wel écht geluk gehad dat we open mochten blijven.”

Hoe houdt u de moed erin?

“In Bos en Lommer wonen verschillende mensen: rijk, arm, met westerse en niet-westerse migratieachtergronden. Alles komt samen in mijn zaak. Het leuke is dat mensen hier een ander, positiever beeld krijgen van groepen die ze niet goed kennen. Iedereen deelt hier namelijk een gezamenlijke hobby. Dat vind ik leuk om te zien.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“De kroeg in, uiteten en naar de ­sauna. Ik mis de horeca. Gewoon even ergens een bakkie koffie drinken. Ik hoop dat die vorm van gezelligheid weer terugkomt bij een verdere versoepeling. En wat de winkel betreft: we mogen in onze handjes knijpen als het zo door blijft gaan.”

