Huisdier mee op vakantie? Experts geven tips: ‘Neem een EHBO-kit mee voor je kat of hond’

Huisdieren gaan steeds vaker mee op reis. Bedenk wel of dat een goede keuze is en hoe je zijn of haar vakantie ook zo aangenaam mogelijk maakt. Experts geven tips voor de voorbereiding, de reis en het verblijf. ‘Ook dieren kunnen wagenziek worden.’

Of je huisdier mee kan op vakantie, ligt vooral aan het soort dier en aan het karakter van je dier. Het kan volgens dierenarts Lotte Stals hartstikke gezellig zijn, maar je moet er goed over nadenken. “Bedenk vooral of het voor je dier ook fijn is. Een hond kan een prima reisgenoot zijn, maar de meeste katten zijn niet zo gelukkig met veranderingen. Ook konijnen, knaagdieren en vogels, vissen, reptielen en amfibieën zijn gehecht aan hun eigen omgeving en snel gestrest.”

Invoereisen

Behalve het karakter van je huisdier, moet je ook rekening houden met de invoereisen. Zo is een Europees dierenpaspoort binnen en buiten Europa verplicht wanneer je met hond, kat of fret reist. Je kunt het aanvragen bij de dierenarts. Voor kleinere (knaag)dieren is een gezondheidsverklaring vaak genoeg. Ook moet je huisdier gechipt zijn en minstens 21 dagen voor vertrek zijn ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid).

Er zijn nog maar weinig landen waar je huisdier in quarantaine moet, maar soms vereisen ze aanvullende vaccinaties of ontworming. Dat is per land verschillend. Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) vind je de laatste informatie per land. Aangeraden wordt om bij hond of kat een penning of kokertje aan de halsband vast te maken met je telefoonnummer en landnummer, als aanvulling op de chip. Zo kan degene die jouw dier vindt contact met je opnemen.

Voorbereiding autorit of vliegreis

Als je je huisdier vaker mee wilt nemen op een vakantie, kun je het beste met je dier van jongs af aan al daarop gaan trainen. Stals: “Laat je kat wennen aan het meewandelen aan een lijntje of oefen onder toezicht aan het vastzitten aan een lijn in de tuin. Een hond kun je vanaf pup al socialiseren door veel samen te ondernemen, zodat de hond veel verschillende situaties gewend is.”

Ook aan autorijden kun je dieren laten wennen door een autorit op te bouwen. “Zorg dat je een goedgekeurde stalen bench hebt in de auto die vastzit of een tuigje waarmee je je dier in de gordel kunt zetten. Een dier los in de auto kan heel naar aflopen wanneer je een ongeluk krijgt. Las daarnaast regelmatig pauzes in en zorg ervoor dat je altijd vers water bij je hebt.”

“Ook dieren kunnen trouwens wagenziek worden. Daarvoor zijn gelukkig medicijnen te krijgen bij de dierenarts. Vaak helpt zijn favoriete kleedje of een T-shirt met jouw geur om het iets minder spannend te maken.”

Naast de voorbereiding op de reis raadt Stals aan om je huisdier in het vakantieland goed te beschermen tegen parasieten. “Vlooien, teken en zandvliegen kunnen vervelende ziektes overbrengen op je huisdier die dodelijk kunnen zijn. Ook de ‘gewone’ vaccinaties tegen Ziekte van Weil, Parvo, hondenziekte en niesziekte zijn heel belangrijk. In veel landen komen deze ziektes vaker voor dan bij ons. Neem daarom ruim voor je vakantie contact op met je dierenarts voor een gezondheidscheck. En neem een EHBO-kit mee voor kat en hond.”

Wat voor soort reis ga je maken?

Ook belangrijk, volgens hondencoach Jorine Harry: hoe deel je je vakantie in als je de hond meeneemt? “Houd je vooral van toeristische trekpleisters of wil je de hele dag op het strand liggen? Dan is het natuurlijk minder ideaal dan wanneer je in de bergen gaan wandelen. Maar ook daar zijn weer nuances. Hoe oud is je hond? Is ie fit genoeg? Kan jouw hond goed tegen warmte of kou? Oudere honden zijn vaak minder fit en kunnen slechter met warmte omgaan.”

Is je hond gezond en reislustig, maar nog niet helemaal fit? Dan raadt Harry aan om gedurende een aantal maanden voor de vakantie aan de conditie van de hond te werken. “Wanneer je samen actief wilt zijn op vakantie, is het belangrijk in de periode daarvoor veel te bewegen. Zoals balansoefeningen doen, klimmen, rennen, wandelen of zwemmen. Zoals je zelf ook je conditie zou trainen voor een lange tocht.”

Eenmaal aangekomen op de bestemming, moet je hond eerst even wennen aan de nieuwe omgeving. Het is per hond verschillend hoe je hem op zijn gemak kunt stellen. “Snuffelen, kauwen, likken en spelen zijn dingen die een hond tot rust brengen,” zegt de hondencoach. “Neem dus zeker speeltjes en gezonde lekkernijen mee. Een lik- of snuffelmat kan hierbij helpen. Ook moet je de hond niet gelijk alleen laten of meenemen naar een overvol restaurant. Hij moet echt even kunnen acclimatiseren.”

“Als je in een huisje verblijft of op een hondencamping, kan de hond zelf de koelte opzoeken. Ook kun je wel naar het strand of op pad, maar dan ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat. Asfalt en zand zijn overdag gloeiend heet. Leg je eigen hand maar eens één minuut op het asfalt. Lukt dat makkelijk, dan kan je hond er ook over lopen. Lukt dit niet, doe het dan niet.”

Reisverzekeringen voor je huisdier

Dan nog de verzekeringskwesties: voor hondenbezitters is in veel Europese landen zoals Frankrijk, Spanje en Italië een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. En wat als je huisdier ziek wordt, gewond raakt of overlijdt? Dan kun je ervoor kiezen om je meereizende huisdier mee te verzekeren via je eigen reisverzekering of annuleringsverzekering.

“Met de meeste reisverzekeringen ben je zelfs standaard verzekerd voor extra kosten die je moet maken als je huisdier op vakantie ziek wordt, een ongeval krijgt of overlijdt,” zegt Sanne Over, woordvoerder bij de ANWB. Vaak gaat het dan om een maximaal bedrag dat vergoed wordt. Dat kun je nagaan in de voorwaarden van je verzekering. “Behalve in de reisverzekering kun je je huisdier meeverzekeren in je eigen annuleringsverzekering, door middel van een speciale dekking.”