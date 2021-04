Huidverzorging op basis van groenten: ‘We stoppen geen fijngeprakte wortel in onze crèmes’

De zussen Cathy (links) en Angela Ursem van Food for Skin. Beeld Nosh Neneh

Voor Angela en Cathy Ursem begon het allemaal in de biologische moestuin van hun moeder in Wognum. Een zogezegd ‘groenteparadijs’ van ongeveer 50 vierkante meter. Er groeide boerenkool, wortelen, tomaten, sla en rabarber, maar ook stonden er peren- en appelbomen. Bij de vraag ‘Mam, wat eten we vanavond?’ werden ze naar de tuin ­gestuurd met de opdracht om te plukken wat er groeide. Vaak was dat zo veel dat het hele gezin ervan kon eten.

Ondanks dat de zussen niet altijd evenveel zin hadden om door de struikgewassen te ploeteren, heeft hun milieubewuste opvoeding ervoor gezorgd dat zowel Angela als Cathy zich later realiseerde dat ze wilden bijdragen aan een ­betere, schonere wereld.

“Als je eenmaal het duurzame pad inslaat, krijg je honger naar meer,” vertelt Angela. Ze neemt een slok van haar ­havermelk latte macchiato en zet de mok neer op de grijze tafel van haar Food for Skin-kantoor, een compacte werkkamer bij haar thuis op IJburg. De ruimte heeft alle klassiekers van een modern appartement; de vloer is bedekt met een bruin visgraatparket, er staat een hangplantje op de kast, de meubels hebben aardetinten en er hangt een dartbord aan de muur. En er staan een paar houten kistjes gevuld met zwarte Food for Skin-potjes en -flesjes. In de afgelopen vijf jaar schafte Angela zonnepanelen en een elektrische auto aan en kocht ze alleen maar duurzame kleding. Het milieu zo min mogelijk vervuilen, dat vindt ze écht belangrijk.

Cathy zit tegenover haar en knikt instemmend. Tien jaar geleden bouwde zij een huis in Wognum met verschillende duurzame elementen: een inductieplaat, aardwarmtepomp, goed geïsoleerde muren en zonnepanelen. “Nadat ik mijn huis op deze manier had gebouwd, ben ik volledig in een duurzame lifestyle gedoken.”

Tegelijkertijd begon Angela, die toen op de marketing­afdeling van Tony’s Chocolonely werkte, veel te lezen over lichaamsverzorging. “Ik verdiepte me in de samenstelling van shampoo en crèmes en schrok van de hoeveelheid ­microplastics die in ongeveer 60 procent van alle verzorgingsproducten zitten.” Vanaf dat moment werd het haar duidelijk: ik moet huidverzorgingsproducten vinden die 100 procent natuurlijk zijn en géén microplastics bevatten.

Met hulp van de app Beat the Microbead van de Plastic Soup Foundation struinde Angela het ene cosmeticaschap na het andere af op zoek naar producten zonder ­microplastics. Deze app laat zien of er microplastics zitten in shampoos en crèmes. De getallen die ze te zien kreeg maakten haar niet vrolijk.

Hergebruik van afvalstoffen

Na ruim een jaar zoeken uitte Angela haar frustratie bij haar zus. Waarom kan ik nou geen één product vinden dat 100 procent natuurlijk is en echt goed werkt voor mijn huid? Dat niet vervuilend is voor het milieu? Waarom ­bestaat dat nou niet? Waarop Cathy antwoordde: dan gaan we het toch zelf maken? Het zaadje was geplant.

Het zou een product worden dat vegan, 100 procent ­natuurlijk, goed voor je huid is, een duurzame verpakking heeft én in Nederland wordt gefabriceerd. “Maar we stonden ook stil bij de vraag hoe je een huid kunt laten eten. Onze huid wordt namelijk veel gevuld, maar niet gevoed. Dat is een wereld van verschil,” zegt Cathy. Het idee van groenten kwam opborrelen. Want als deze zo goed voor ­onze gezondheid zijn, waarom zouden we er onze huid niet mee kunnen voeden?

Om meer kennis op te doen begon Cathy met de internationale online opleiding Formula Botanica. Een studie waarbij je meer te weten komt over de werking van de huid en hoe je jezelf moet ontwikkelen binnen de cosmetica. Ze zochten veel informatie, lazen artikelen en spraken met docenten over de potentiële werking van groenten in huidverzorgingsproducten. Al snel werd duidelijk dat hun idee zo gek nog niet was.

De zussen keken hoe ze de ingrediënten op een duurzame manier konden verkrijgen. Het doel was om dit via ­upcycling te doen: een principe waarbij afvalstoffen worden hergebruikt voor nieuwe producten. Via een leverancier vonden ze een Italiaanse pastasausfabriek die schillen en pitjes van tomaten niet gebruikt. Hiervan worden de reststromen opgevangen, naar een cosmetisch lab ­gestuurd en daar wordt olie uit gedestilleerd. Ze besloten deze olie te gebruiken.

Het bleef niet alleen bij de reststromen van tomaten. Ook kopen ze olie uit pitten van Zuid-Afrikaanse avocado’s die niet mooi genoeg zijn om naar de markt te gaan. Daarnaast gebruiken ze een maceraat van wortels en broccoli. Dat is een zonnebloemolie waarin deze groenten twee weken worden gelegd, waardoor de werkzame stoffen erin trekken. Deze oliën vormen de basis van hun producten.

In een periode van ongeveer zes maanden werden de producten door verschillende laboratoria getest en goedgekeurd. Nadat ze positieve reacties hadden gekregen van hun testpanel, dertig mensen die cleansers, crèmes en serums uitprobeerden, was de kogel écht door de kerk en lanceerden ze in november 2020 Food for Skin.

Lokale producten

“De ingrediënten komen nu nog vanuit het buitenland, omdat deze simpelweg nog niet te verkrijgen zijn in ­Nederland.” Met hun deelname aan een accelerator­programma in Noord-Holland, waarin elf kansrijke duur­zame innovaties zijn uitgekozen om hun bedrijf in drie maanden te laten versnellen, hopen ze producten lokaler te kunnen verkrijgen.

In samenwerking met Enjoy Divine Nature, productontwikkelaar van natuurlijke cosmetica, worden deze geïmporteerde groente-oliën verwerkt tot crèmes en ­serums in een compacte werkruimte in Almere van vier bij tien vierkante meter. Dit gebeurt met behulp van enkele meng- en afvulmachines en met veel handmatig werk.

“Soms denken mensen dat wij fijngeprakte komkommers of wortels in een crème stoppen, maar dat is niet zo,” zegt Angela lachend. “Een fijngeprakte wortel wordt niet door je huid opgenomen en doet onvoldoende voor je huid. Wij gebruiken juist oliën in onze producten omdat die goed worden opgenomen door de huid en supervoedend zijn.”

Na een periode van zes maanden waarin ze hard hebben gewerkt aan productontwikkeling, merkontwikkeling en het opzetten van het bedrijf, is het volgens Angela nu tijd voor de volgende stap: distributie op de (online) winkelvloer en zichtbaarheid. “Daar hebben we al mooie plannen voor klaar liggen, dus hopelijk gaan mensen Food for Skin nog vaak tegenkomen!”

Naast naamsbekendheid streven ze naar een schone beauty-industrie. En volgens hen kan dat alleen door meer gebruik te maken van upcycling . “Wanneer de hele beauty-industrie zou switchen naar 100 procent natuurlijk, dan trekken we deze aarde leeg. Dan worden er te veel nieuwe grondstoffen gebruikt, terwijl er veel grondstoffen zijn te verkrijgen uit reststromen van fabrieken.”

Volgens Angela hoeven er geen chemicaliën, parabenen en microplastics te worden gebruikt. Het kan ook anders. “Daarom bieden wij een duurzaam alternatief, zónder zooi.”

www.foodforskin.care