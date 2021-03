House of Watt veilt straks het eerste tapbiertje voor een lokaal goed doel

Thomas Reekers van House of Watt. Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke ­lockdown voor uw zaak?

“Onze zaak is gesloten. Tijdens de coronacrisis heb ik met onder anderen mede-eigenaren Elsa Jonker en Felix Bekkers van alles gedaan om niet stil te zitten. Van het samenstellen van borreltasjes tot het organiseren van een digitaal muziek­optreden. Ook hebben we een takeaway voor koffie en lunch.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Aangezien gedurende dit jaar medewerkers bij ons iets anders zijn gaan doen, zijn we op zoek naar nieuwe mensen. Het is alleen lastig om te starten met een wervingscampagne, omdat we niet weten wanneer we open mogen. Het terras hebben we uitgestald op een manier dat iedereen op afstand van elkaar kan zitten. Nu hopen dat er snel gebruik van mag worden gemaakt.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“We zijn aangesloten bij Le Food Walk: een stadswandeling langs verschillende horecagelegenheden door Oost, met bij elke stop een ander hapje of drankje. Ook maken we borreltassen, met onder andere kaasjes, Amsterdamse biertjes en rode wijn. Er zit standaard een wandelroute en een Oostquiz in. Een tijdje terug ­hadden we een speciale borrelbox inclusief Springtijbier. Hierin zat een ticket waarmee de gast toegang kreeg tot een online optreden van de band Springtij.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Door steeds leuke dingen te blijven bedenken en doen. Zo reden we vorig jaar op Koningsdag met een bakfiets vol bitterballen. Dat was echt een succes. Dat soort activiteiten houdt je als ondernemer op de been.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel wordt versoepeld?

“Het allereerste tapbiertje gaan we veilen voor een lokaal goed doel. Daarna ga ik er, samen met mijn team, van genieten dat we weer kunnen werken. En ik wil graag langs bij goede vrienden in Italië. Ik kijk ernaar uit om lekker met hen het glas te heffen en dit coronahoofdstuk achter ons te laten.”

Tips? open@parool.nl.