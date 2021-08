Houdt bier muggen op afstand?

Beeld Shutterstock

Deze zomer heb ik mezelf ’s nachts alweer een paar keer een knal voor mijn kop gegeven in de hoop zo een mug uit te schakelen. Het werkt eigenlijk nooit. Wat wel werkt, hoorde ik laatst: geen bier drinken. Kun je die zoemers met behulp van je dieet op afstand houden?

Het verhaal dat bier drinken je aantrekkelijker zou maken voor muggen is hardnekkig, zegt entomoloog en muggen­expert Bart Knols vanuit de Malediven, waar hij woont en werkt. Muggen houden van zoet bloed? “Nog zoiets.” En dat je ze zou afstoten door veel knoflook te eten? “Het enige wat je daarmee afstoot, zijn andere mensen.”

Het zijn vaak verhalen die van generatie op generatie worden overgedragen, zegt Knols, maar waarvoor wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Ja, er is eens onderzoek gedaan in West-Afrika, waaruit bleek dat een lokaal bierachtig brouwsel zou werken. “Dat is breed opgepikt, maar dat brouwsel heeft weinig gemeen met het pils dat wij drinken. Bovendien ging dat over malariamuggen. Het effect op een huis-tuin-en-keukenmug is niet onderzocht.”

Het antwoord is dus: nee. “Er is niets wat wij kunnen consumeren dat ons minder aantrekkelijk maakt voor muggen.” Waarom de een meer gestoken wordt dan de ander heeft te maken met de hoeveelheid kooldioxide die iemand uitademt. Daarnaast maken de stoffen die door onze huid worden afgegeven het verschil. “Iedereen heeft een uniek geurprofiel, waarin sommige stofjes muggen aantrekken en andere stofjes ze juist afstoten. De balans daartussen bepaalt de aantrekkelijkheid voor een mug.” En daar doe je eigenlijk niets tegen.

Wel wordt door onderzoekers gezocht naar iets eet- of drinkbaars dat zou kunnen helpen. Wat in de tussentijd helpt tegen het prikken en het gekmakende gezoem? “Slapen onder een klamboe. Wie weet ga je het gezoem dan zelfs nog leuk vinden.”