Houder voor kampioenssterren van Ajax: ‘Mijn appartement staat vol met dozen’

Je had een ingeving?

“Onze vriendengroep heeft al jarenlang een seizoenskaart. Toen we de ster kregen, namen we die allemaal mee naar het terras – gewoon om te bekijken, als trotse jochies. We dachten wel meteen: waar laat je zoiets?”

Goede vraag.

“Ik ben die avond met een vriend meteen op zoek gegaan naar een geschikte houder. Na een paar ­mislukte pogingen kwamen we uit bij een eikenhouten basis met stolp. Met een houtlaser graveerden we ‘XXXV’ in het hout. Ik heb een ­houder ­ontworpen, precies op maat gemaakt voor de kampioensster, en geproduceerd met een 3D-printer.”

En toen kon de verkoop beginnen?

“We deden het eerst voor onze vrienden, maar merkten al snel dat er ­animo voor was. We maakten een website en Instagrampagina en er kwamen steeds meer bestellingen. We zitten inmiddels al over de 700. Mijn appartement staat vol met dozen.”

Hoeveel supporters kregen zo’n ster?

“Ruim 40.000. Dus we kunnen er ­hopelijk nog even tegenaan.”

Tijdrovend klusje, lijkt me.

“Ja, het is aanpoten. We pakken alles per bestelling in. We werken allebei van 9 tot 5, dus dit doen we in de avonduren, en in het weekend.”

De hele zomer dozen inpakken. Heb je er nog een beetje zin in?

“Je krijgt veel energie als je al die bestellingen de deur uit doet. Sommige fans komen het bij mij thuis ophalen, want die willen het meteen hebben. Dat zijn mooie reacties. En: Blind, Klaassen en Stekelenburg hebben al een ­bestelling geplaatst. Ons ontwerp staat straks bij hun thuis. Dat is toch ­insane!”