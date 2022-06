Hou je van koriander, koop het dan niet bij de supermarkt

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op koriander.

Afgelopen winter lanceerde de Amerikaanse fastfoodketen Chipotle een bijzonder product: korianderzeep. Het was zowel een grap als een lofzang op het geliefde en gehate kruid, dat ­volgens sommigen smaakt naar zeep – ik behoor niet tot die club!

Er is veel discussie over of het al dan niet appreciëren van koriander cultureel of erfelijk bepaald is. Het antwoord is: een beetje van beide. Koriander is wereldwijd misschien wel het meest gegeten kruid. Het is een van de belangrijkste smaakmakers in de Zuid-­Amerikaanse, Noord-­Afrikaanse en Aziatische keukens – in salades, curry’s, salsa’s. Als je opgroeit met grote bossen ervan, is het logisch dat je aan de smaak went.

Genetische afwijking

Toch ligt het niet alleen aan de gierig kleine bakjes groen die je hier in de supermarkt koopt dat bovengemiddeld veel mensen moeite hebben met koriander. Onderzoeken laten een genetische afwijking zien in de smaakreceptoren van korianderhaters. Zij ervaren het echt anders dan mensen als ik die het liefst alles met koriander zouden eten. In mijn tijd in de keuken was een van de vaakst doorgegeven dieetwensen: géén koriander.

Als we het over koriander hebben, kan dat overigens zowel over het zaad als het kruid zelf gaan. In Amerika wordt onderscheid gemaakt tussen cilantro, de korianderplant en het zaad, coriander.

Ben je net zo’n korianderfan als ik, koop je koriander dan niet bij de supermarkt. Met de bakjes die daar over de toonbank gaan, kun je niemand overtuigen. Ga naar een Aziatische, Turkse of Marokkaanse winkel, waar ze begrijpen dat kruiden geen delicatessen zijn, maar bedoeld voor dagelijks gebruik, in grote hoeveelheden! Mocht je een bos overhouden, dan geldt zoals voor alle verse kruiden: in een vochtige doek wikkelen en in de groentelade leggen. Zo blijven ze zeker een week goed.

