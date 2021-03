Hoort de vulling van een vleeskroket nu met blokjes of draadjes?

Beeld Getty Images/iStockphoto

Met weemoed dacht ik terug aan de kroegbitterbal en voor ik het wist waren mijn gedachten bij de kantinekroket. Een collega zei eens tijdens de lunch, terwijl hij alle blokjes vlees uit zijn kroket peuterde: “Onder de rivieren eten ze geen kroketten en bitterballen met blokjes vlees, alleen met draadjes.”

Dat klopt, min of meer, zegt Susan Janssen van Van Geloven. Dit Tilburgse bedrijf begon in de jaren zestig met het maken van draadjesvleeskroketten onder het merk Ad van Geloven, en nam later Mora (2006) en Royaan (2016) met onder meer het merk Van Dobben over. Zwart-wit is het niet, maar in het zuiden worden volgens haar inderdaad veel kroketten met draadjesvlees verkocht in de supermarkt en in de horeca en in het westen gaat de voorkeur meer naar blokjesvlees.

Op de website van Snacknieuws, ‘de vetste website van Nederland’, lees ik in een artikel uit 2011 dat er zelfs sprake is van een jarenlange strijd tussen de ­draadjes en de blokjes. Net zoiets als bij patat (noord) en friet (zuid). Al betwijfelt ­Janssen dat. “Ik denk eigenlijk dat veel mensen niet eens weten dat de kroketten van elkaar verschillen. Het is maar net wat je gewend bent.”

De tweedeling ontstond vermoedelijk halverwege de jaren veertig, toen mensen boven de rivieren, in Amsterdam in het bijzonder, kennismaakten met de Franse croquet. Patisserie Kwekkeboom en Eetsalon Van Dobben gebruikten goede stukken vlees van de slager en sneden het vlees zelf in blokjes. In tegenstelling tot de slagers of gezinnen in het zuiden, die de kroketten zelf maakten. Daar waren ze van oudsher gewend restjes vlees lang te laten sudderen en de gegaarde vleesvezels te gebruiken voor soep en de ragout van de kroket.

“Tegenwoordig worden alle kroketten van goed vlees gemaakt,” zegt Janssen. Maar de twee kampen bleven. “Het is zo gegroeid, en we houden er ook aan vast. Bij Mora, met de oorsprong in Maastricht, maken we niet snel kroketten met blokjes.”