Hoofdredacteur Vogue: ‘Deze stad geeft me een gevoel van vrijheid’

Rinke Tjepkema: ‘Ik ben vaak te lui om een oppas te regelen, dus meestal eten we in een restaurant waar de babyfoon bereik heeft.’ Beeld Nosh Neneh

Mijn buurt

“Ik zou Amstelveld willen zeggen. Maar ik woon, samen met mijn man en dochters van 4 en 2, dichter bij de Vijzelstraat. De straat die helaas al duizend jaar is opgebroken. Eerst door die Noord/Zuidlijn, en nu door alle bruggen die op instorten staan. Ik moet er van mijn broer wel ­meteen bij zeggen dat het goed is dat die bruggen worden hersteld. Mijn broer is ingenieur. Als ik klaag, legt hij meteen uit wat voor ongelooflijke logistiek erbij komt kijken en dat het knap is wat ze doen. Wat trouwens grappig is: toen ik hier net studeerde, had ik een bijbaantje bij ­Village Bagels in de Vijzelstraat. Bij elke vaste klant die ik zag, dacht ik: o, je zou hier maar wonen. En nu woon ik er.”

Restaurant

“Ik ben vaak te lui of niet georganiseerd genoeg om een oppas te regelen, met als gevolg dat we meestal in een restaurant zitten waar de babyfoon bereik heeft. We zitten vaak bij Bambino, waar voorheen Panini zat. Een leuk restaurant. Ze verzinnen vaak iets nieuws. Speciale avonden die worden gehost door modellen of muzikanten, bijvoorbeeld.”

Restaurant Bambino. Beeld Nosh Neneh

Ik voel me Amsterdammer, omdat…

“Ik wilde van jongs af aan al in Amsterdam wonen. Ik ben opgegroeid in Lelystad en Rotterdam, maar mijn oma en opa woonden in Amstelveen. Mijn oma hield veel van mode. Met haar ging ik dan naar de Bijenkorf en naar Maison de Bonneterie. Amsterdam geeft me een gevoel van vrijheid, het gevoel dat alles mogelijk is. Ik wil hier altijd blijven.”

Favoriete kledingwinkel

“Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik koop veel online. Ook hou ik van de anonimiteit van een warenhuis. Ik vind het lastig om in een winkel geholpen te worden, dat je uit een pashokje komt en meteen iemand voor je neus staat. Dat gezegd hebbende: ik ga ik ook naar kleine winkels, zoals Cowboys to Catwalk in de Oude Spiegelstraat en Moise op de Ceintuurbaan.”

Moise op de Ceintuurbaan. Beeld Nosh Neneh

Amsterdam voor kinderen

“Het is grappig dat je een andere beleving van de stad krijgt vanaf het moment dat je kinderen hebt. Met onze dochters gaan we graag naar Artis of de stad uit, naar Noordwijk aan Zee. Het Flevopark vind ik mooi, en het Amstelpark. Het is daar zo prettig rustig omdat je er niet mag fietsen.”

Kerk

“Mijn moeder is katholiek en toen mijn vader doodging, had ze opeens weer behoefte om naar de kerk te gaan. We gingen naar een paasdienst in de Dominicuskerk in de Spuistraat. Ik ben niet ­religieus, maar die dienst was zo mooi. Het is gek: de kerk is een beetje verstopt, maar zodra je naar buiten komt, sta je half in het red light district. Dat contrast vind ik grappig. Je hebt het gevoel: iedereen is welkom.”

Dxe Dominicuskerk in de Spuistraat. Beeld Nosh Neneh

Dagelijkse boodschappen

“Ik heb een vast rondje: Reguliersgracht, Utrechtsestraat en het Amstelveld. Het blijft bijzonder daar ’s ochtends heel vroeg te zijn. Ik ga naar de bakker bij Simon Meijssen in de Nieuwe Vijzelstraat. Koffie drink ik bij de Koffiesalon in de Utrechtsestraat. En mijn bloemen haal ik bij A.P Bloem in de Kerkstraat.”

Dieren

“We hebben geen huisdieren. We wonen met z’n vieren op negentig vierkante meter, zonder buiten. Daar kan niet veel meer bij. We voeren nu ­discussie over waar we heen willen verhuizen. Tijdens de lockdown heeft mijn dochter leren fietsen op straat. Dat was onder normale omstandigheden bijna onmogelijk geweest. Ik denk dat we op een gegeven moment naar Noord zullen verhuizen. Dat is vertrouwd voor mij: het is toch een soort ­Lelystad, waar ik deels ben opgegroeid.”

Favoriete Amsterdammer

“Dat is Femke Halsema. Ik ben fan. Je moet het maar kunnen, burgemeester zijn. Al die verschillende belangen... Ze krijgt veel kritiek, en vaak alleen omdat ze een vrouw is. Ze heeft humor, kan iedereen verbaal aan. Ik vind haar fantastisch.”

Mooiste plek

“Het liefst loop ik hard langs de Amstel. Vanaf het Amstel Hotel volg ik de rivier, de stad uit. Die weidsheid vind ik fijn en de route voelt vertrouwd. Mijn oma en opa zijn begraven op Zorgvlied en als ik daar langs ren, kijk ik bewust even. Mijn opa werkte in de Wibautstraat en fietste vanuit Amstelveen langs de Amstel naar zijn werk. Daar denk ik aan als ik daar loop. Ik heb een Friese achternaam en kom niet uit Amsterdam, maar ik heb toch altijd het gevoel dat ik een echte Amsterdammer ben.”