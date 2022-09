Honderd jaar sociëteit De Kring: ‘Wie maar vaak genoeg van de trap lazerde, werd vanzelf een legende’

Een jubileumboek van drie kilo markeert het eeuwfeest van sociëteit De Kring. Daarin wordt teruggeblikt op flamboyante leden, de levensgevaarlijke trap, de beruchte ballotage, de legendarische vechtpartijen. In dat laatste geval gaat het al snel over Rijk de Gooyer.

De ballotage

Wim Sonneveld werd geweigerd. Volgens de ballotagecommissie bedreef hij kunst met een kleine k. Pierre Bokma daarentegen kon meteen lid worden, zo is te lezen in het bijzonder amusante jubileumboek De Kring 100 jaar, geschreven door jour­nalist Rudie Kagie.

Bokma, in het boek: “Ik ben halverwege de jaren tachtig lid geworden van De Kring omdat ik een veelbelovend alcoholist was. Als je over dat talent beschikt, moet je dat in goed gezelschap ontwikkelen.”

Het lidmaatschap van De Kring is niet vanzelfsprekend, en ook niet erfelijk. Leden moeten officieel ‘een der schone kunsten of wetenschappen’ beoefenen. Afgerond: de culturele sector en schakers. Voetballers en andere klaplopers komen alsnog binnen, maar alleen als introducé.

De selectieprocedure is streng. Een aspirantlid moet worden aangedragen door drie leden die al tenminste een jaar lid zijn. Daarna moet de aspirant wachten tot de ballotagecommissie een oordeel over de kandidatuur heeft geveld. ‘Hij/zij hangt voor’, wordt dat genoemd.

Zo’n commissie komt periodiek bij elkaar om zich te buigen over de kandi­daten. De ene commissie is strenger dan de andere. Afgewezenen doen er verstandig aan het een paar jaar later gewoon nog een keer te proberen. Befaamd voorbeeld van een conservatieve lichting van keurmeesters: Jan Cremer werd in 1963 pas na twee mislukte pogingen in genade genomen. Twee jaar eerder werd hij nog te licht bevonden omdat hij, volgens een krabbeltje in de kantlijn van zijn aanmeldingsformulier, een ‘Leidsepleintype’ zou zijn, ‘slecht schilder’ en ‘te veel show’.

Begin jaren zeventig ergerde Harry Mulisch zich aan het ‘slappe ballotagebeleid’. Volgens hem hoorde zeker de helft van de leden niet thuis in een kunstenaarssociëteit.

Misschien wel het mooiste voorbeeld in het boek van toestanden met de ballotage is Freddy Heineken. Zijn aanvraag werd in 1961 afgewezen. Een biermagnaat had tenslotte weinig van doen met de schone ­kunsten. Heineken maakte er geen probleem van, hoewel de sociëteit indirect van hem huurde, via zijn vastgoedmaatschappij.

Dat concern kondigde in 1981 aan dat de huur van 8000 gulden per jaar gelijk werd getrokken met een ‘reële markt­waarde’, destijds 40.000 gulden per jaar, exclusief btw. Het toenmalige bestuur bood Heineken haastig een erelidmaatschap aan. De huurverhoging werd daarna beperkt tot een verdubbeling.

Apie Prins

De Kring kent een lange, lange lijst met legendarische leden (Mulisch, Mimi Kok, Peter van Straaten, Rob Baan (Opland), Simon Carmiggelt, Annemarie Oster, Gerard den Brabander, Hetty Blok), maar geen was zo zonderling als Apie Prins (1884-1958). Prins stierf vier maanden te vroeg om de presentatie van zijn autobiografie mee te maken, Ik ga m’n eige baan.

Apie Prins. Beeld Ed van der Elsken, Nederlands Fotomuseum

In dat boek, net als aan de toog in De Kring, bluft Prins zich de geschiedenis in, het ene verhaal nog opmerkelijker dan het andere. Tabaksplanter in Deli, vruchtenplukker in Californië, redacteur van De Telegraaf, chef van de Rijks Kleeding Distributie, gedelegeerde van de Nederlandse regering in Warschau, strandjutter in de Stille Zuidzee, goudzoeker in Alaska, vluchteling voor de beschaving op Tahiti, secretaris van het genootschap Nederland-USSR, vertaler van Steinbeck, Faulkner en Shaw, redacteur van de Amsterdamse vestiging van Associated Press. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij in Parijs nog een etmaal aan de rol geweest met Mata Hari.

In De Kring maakte hij vooral naam met, behalve zijn vechtpartijen, woedende brieven aan het bestuur. Over de prijs van jenever (die lag volgens hem ten onrechte 5 cent hoger dan die van brandewijn), over de vermeende diefstal van een biljartbal. De langdurige correspondentie over de prijs van een portie tartaar is een parel in het archief van De Kring.

Zieken, zeuren en zeiken, zo vat auteur Kagie het samen.

In 1956, na een knokpartij tussen columnist Jacques Gans en de arts Daan van der Bruggen, hamerde Prins bij het bestuur nog eens op de noodzaak om een EHBO-trommel aan te schaffen. Volgens Prins was het op De Kring ‘niet veilig’. Hij wist waarover hij. Een paar jaar eerder had een Kringcollega hem met een barkruk in het gezicht geslagen.

Max Pam schreef in 2017 in de Volkskrant dat hij was opgegroeid in een tijd dat er echte bohemiens waren, zoals Apie Prins. ‘Die woonde op sociëteit De Kring, niet bij wijze van spreken, maar echt: hij sliep daar, waste zich daar – als hij zich waste. Ik weet nog dat we allemaal naar het ziekenhuis moesten omdat bij hem open tbc was geconstateerd.’

De oprichting

De oprichting van sociëteit De Kring, op 23 september 1922, kan niet los worden gezien van de roaring twenties. Nederland was dan wel neutraal gebleven tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar de gevolgen waren toch groot. Het leger was gemobiliseerd, er was een tekort aan alles, levensmiddelen en brandstof waren op de bon en in het laatste oorlogsjaar brak ook nog eens de Spaanse griep uit, die alleen al in Nederland 38.000 levens eiste.

Maar, zo beschrijft Kagie, begin jaren twintig waren de kruitdampen opgetrokken en was de pandemie uitgeraasd. De misère was overwonnen en dat mocht gevierd worden. In 1922 kregen vrouwen stemrecht, vloog KLM voor het eerst twee keer per week naar Londen en nieuwe apparaten als de radio, stofzuiger en koelkast maakten het leven een stuk aangenamer.

Lidmaatschapskaart De Kring van D. Binnendijk, 1923. Beeld Beeld Stadsarchief Amsterdam

Van collectieve opluchting ging het naar een juichstemming. Het was tijd voor feest, en Amsterdamse kunstenaars en intellectuelen zochten een eigen plek om het glas te heffen. De eerste jaren had De Kring geen vaste locatie en zwierf de sociëteit ‘als een pop-upgemeenschap’ door de stad (Schiller, het Americain, de Koningszaal in Artis, onder veel meer). In 1935 betrok De Kring zijn eigen plek, twee bovenverdiepingen aan het Kleine-Gartmanplantsoen.

De trap

Iedereen die ooit ook maar één voet in De Kring heeft gezet, herinnert zich: De Trap. Want voordat die voet in sociëteit De Kring op één hoog überhaupt kan worden gezet, moet een trap worden beklommen die, op zijn zachtst gezegd, niet heel uitnodigend werkt. Een steil en eindeloos trapgat, aanvankelijk met nog een venijnige bocht ook.

Leden vanaf het eerste uur beklaagden zich al over de halsbrekende toeren die ze moesten uithalen om hun sociëteit te bereiken, en dan vooral over de terugweg, na afloop van een geslaagde avond. Wie maar vaak genoeg van die steile trap lazerde, werd vroeger bij De Kring vanzelf een legende, zo gaat het verhaal (Entree: Simon Carmiggelt.)

Beeld Marius van Leeuwen

Een ander hoogtepunt uit een rijke historie: kunstenaar Gras Heyen zag kans om de trap zittend af te dalen terwijl hij op elk van de 36 treden een scheet liet. Naar ­verluidt was de al besproken literator Apie Prins zo jaloers op deze prestatie dat hij die wilde overtreffen. Dezelfde route, maar dan vooraf een onverantwoorde hoeveelheid bruine bonen en uien consumerend. Hoe dat afliep, laat zich raden.

Boven aan de trap zat de legendarische portier Ernst Brouwer achter een raampje met tralies. Hij stoof uit zijn hok om onbevoegden de doorgang te versperren. “Echte heren op De Kring bestaan niet meer,” klaagde Brouwer. “Vroeger wel. De schilder Jan van Herwijnen bijvoorbeeld, die in Bergen woonde en twee keer per maand op De Kring kwam. Op een nacht viel ook hij van de trap en terwijl hij langs me viel, nam hij zijn hoed af en zei: ‘Goedenavond.’ Dat was een echte heer.”

Een lift zou een uitkomst zijn, zeker voor de leden die van zichzelf al wat moeizamer ter been zijn, maar de kosten zijn hoog, en daarom werden in het verleden meerdere subsidieaanvragen gedaan, met name bij fondsen die waren bestemd voor ouderen.

Het Fonds Zomerpostzegels bijvoorbeeld, dat in 1995 het thema ‘ouderen en mobiliteit’ tot speerpunt had verheven. De aanvraag werd afgewezen. Volgens het fonds zouden ook mensen jonger dan 55 van de lift gebruik maken. Dat kon Kringvoorzitter Rien Bazen niet ontkennen.

Remco Campert en zijn vriendin Freddie in Sociëteit De Kring, begin jaren zestig. Beeld Nederlands Fotomuseum/Ed van der Elsken

Bazen waagde nog een laatste poging, ditmaal bij de Stichting Petersen Fonds. Uit zijn motivatie: ‘Van onze 600 leden zijn er ca. 125 ouder dan 65 jaar. Hieronder zijn er die De Kring niet meer kunnen bezoeken vanwege de onneembare trap. Wij zijn er zeker van dat een aantal ex-­leden weer zouden komen als de toegankelijkheid zou verbeteren. Tijdens de recente feestdagen zijn er wel mensen omhoog gedragen. (...) U bent zo ongeveer onze laatste hoop.’

Ook die aanvraag was vergeefs, en daarom klagen leden van sociëteit De Kring tot op de dag van vandaag over die trap, nu al honderd jaar.

De vechtpartijen

Het verhaal is dat zelfs Harry Mulisch en Gerard van ’t Reve in De Kring met elkaar op de vuist gingen, maar dat is – waarschijnlijk – een mythe, en bovendien: het had heel goed gekund. De Kring heeft een hoop legendarische vechtpartijen op zijn cv.

In 1953 al maande het bestuur de leden op schrift: ‘De sociëteit moet een kring van kunstenaars zijn, doch geen kring voor boksers en atleten.’ De leden namen dat ook toen al voor kennisgeving aan.

Op een dinsdagavond in april 1965 ­gingen beeldend kunstenaar Gras Heyen, schrijver Cees Nooteboom, zanger Ramses Shaffy en acteur Maxim Hamel ‘vrij ernstig’ met elkaar op de vuist. Dat zijn vier culturele sectoren tegelijk, rollebollend over de vloer.

Acteur Jan Retèl wachtte Ischa Meijer bovenaan de trap op en sloeg hem een blauw oog, na een toneelkritiek in de Haagse Post waarin Meijer de prestaties van ‘Jan Bretel’ in het belachelijke had getrokken.

Vechtpartij, getekend door Rupert van der Linden, 1996. Beeld Rupert van der Linden

Jan Cremer, na wéér een vechtpartij, verweerde zich schriftelijk tegen zijn dreigende schorsing: ‘Terugkomende van het toilet zag ik dat er met krukken gegooid werd, terwijl naderhand ook de kachel omviel. Ik wilde het gezelschap uit elkaar halen, waarna men zich tegen mij keerde. Het misverstand tussen ons is sedertdien bijgelegd.’

Maar niemand in De Kring vocht zo vaak als Rijk de Gooyer. Hij sloeg glazen en verlichting kapot met een biljartkeu, trapte een gloednieuwe jukebox in elkaar en een fikse knokpartij op zijn tijd ‘moet op een sociëteit toch kunnen’, vond hij. Niemand kon zo sarren en zuigen als De Gooyer en regelmatig eindigde dat in een gevecht, en dat eindigde dan weer op Bureau Leidseplein. Ook die keer dat hij na een weigering aan de deur terugkeerde met een draaiende kettingzaag.

Het lidmaatschap van De Gooyer ging van royement naar royement en als hij weer eens een tijd geen lid was, bleef hij komen als introducé. Zelf nam hij ook graag introducés mee, ‘gezellige penose’ zoals Haring Arie of Zwarte Henk, die hij kennis wilde laten maken met de culturele kringen. Zijn maat Johnny Kraaykamp nam hij ook weleens mee, maar Kraaykamp had het niet zo op De Kring: ‘Een bij elkaar geraapt zootje met intellectuele incontinentie.’