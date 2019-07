Hoelang mogen deze tepels op Instagram blijven staan?

Mannentepels zijn oké op Instagram, vrouwenborsten niet. Met hun project Taboob zoeken Jasper Declercq en Noortje Palmers de grenzen op.

Hij (33) komt uit de reclamewereld en is goed in ideeën ­bedenken, zij (32) studeerde toegepaste kunsten, werd ­fotograaf en is meer van het ideeën uitvoeren. Het plan om het Instagramaccount @taboobofficial te beginnen, kwam van hem: Jasper Declercq. Het kan trouwens zijn dat het ­account al niet meer bestaat als u dit verhaal leest. Dit is al hun tweede account – het eerste werd door Instagram ­verwijderd.

Het kunstproject draait namelijk om borsten. Tieten. Memmen, zo u wilt. Of specifieker: tepels. Instagram is er niet gek op en verwijdert de foto’s zo gauw mogelijk – maar soms ook niet.

Het plaatsen van zulke foto’s kan je zelfs je account kosten. Volgens de communityrichtlijnen van het socialmediaplatform zijn naaktfoto’s en porno­grafie, waar vrouwentepels onder vallen, verboden. Ook als het een borstvoedende moeder betreft. De afbeeldingen worden niet verwijderd door een persoon, maar door het algo­ritme van Instagram.

Het zette Declercq aan het denken. “Wat nu als we Instagram zouden foppen?” vertelt hij. “Ik wilde testen welke borsten wel en welke niet door de beugel zouden kunnen en wilde zo de grenzen van Instagram verkennen. Daarbij zocht ik een goede fotograaf, iemand die esthetisch mooie beelden kan maken.” Hij vroeg Noortje Palmers. “Haar stijl is fris, kleurrijk en een beetje excentriek. Dat wilde ik hebben. Ik kende haar al via een eerder reclameproject, toevallig ging dat ook over borsten. Maar nu moeten jullie niet denken dat ik een tettenmaniak ben hoor.”

Paar seconden online

Modellen voor het project waren niet moeilijk te vinden, zegt Palmers. “Ik heb vriendinnen gevraagd en vrouwen die we via via kennen. We wilden borsten in alle maten en kleuren vastleggen. Iedereen reageerde enthousiast en we krijgen nu zelfs foto’s toegestuurd van mensen die ons project nadoen. Of we die beelden ook willen plaatsen.”

“We hebben 75 foto’s gemaakt en het project is op 1 juli online gezet,” zegt Declercq. Die foto’s zijn geen ­‘gewone’ beelden van borsten. Zo zie je een tepel die uitgroeit tot een pinokkioneus, een borst met een ballon eraan en ­eentje die geplet wordt tussen twee stukken stokbrood. “Dat zijn allemaal manieren om te kijken welke foto’s Instagram wél vindt kunnen en welke ze er meteen afgooien. Ik had ­verwacht dat ons eerste account maximaal twee uur ­online zou blijven, maar dat heeft het toch drie dagen ­volgehouden.”

‘We overspoelen Instagram vanuit met onze taboobs’ Beeld Noortje Palmers

In die korte tijd heeft het duo best wat geleerd van het algoritme, zegt Declercq. “Ik dacht dat de vleselijkste ­foto’s er snel af zouden liggen, maar die hielden het nog aardig lang vol.” Palmers: “Elke foto is genummerd, zo houden we bij welke foto’s worden verwijderd en welke niet. Het is onvoorstelbaar om te zien; sommige liggen er binnen een paar seconden af. Momenteel laten we andere mensen ook onze foto’s posten, om te zien welke profielen wel en welke niet worden opgeschort. Zo overspoelen we Instagram vanuit verschillende hoeken met onze taboobs.”

Funproject

Projecten rondom de verboden tepel op social media – op Facebook mogen ze ook niet – zijn niet nieuw. Sinds 2014 bestaat de onlinebeweging #FreeTheNipple, die ontstond naar aanleiding van Free the Nipple, een film van Lina ­Esco. Hierin onderzoekt Esco waarom mannen zonder shirt de straat op kunnen, maar vrouwen niet. De focus van de beweging verschoof later naar de tepelcensuur van sociale media en kreeg bijval van beroemdheden als Miley Cyrus en Rihanna.

Het is belachelijk dat vrouwentepels onder pornografie vallen, vinden ook Palmers en Declercq. Alleen: hun project is niet als statement bedoeld. “We hebben veel leuke reacties gekregen op Taboob – ook uit de feministische hoek, maar daar willen we ver vandaan blijven,” zegt de ­fotograaf. “Voor ons is het puur een funproject. Mensen mogen het mooi vinden, maar ook stom. Dit heeft geen ­hoger doel en we willen ook niet de regels aanpassen.”

De 75 beelden werden genummerd, zodat bij te houden is welke werd verwijderd en welke niet. Beeld Noortje Palmers

“Ik ben groot fan van Instagram, begrijp me niet verkeerd,” gaat Palmers verder. “Als fotograaf hou ik natuurlijk van beeld. En het is perfect om snel foto’s te plaatsen en zo mijn recente werk te tonen.” Declercq: “Ik gebruik het ook ter inspiratie, ik volg bijvoorbeeld architecten. ­Alle vrienden met baby’s heb ik er inmiddels wel afgegooid, haha.”

“Uiteindelijk gaat het ons om het uitlokken van reacties met Taboob, en die krijgen we,” zegt Declercq. “Alleen daardoor is ons project eigenlijk al geslaagd.” Ter af­sluiting van het project worden alle 75 beelden van het ­

Instagramaccount dit najaar vertoond in de Ingrid Deuss Gallery in hartje Antwerpen. Daar kunnen bezoekers ­foto’s kopen, ­waarvan de opbrengst naar borstkanker­onderzoek gaat. En mocht het account tijdens de publicatie van dit verhaal al zijn opgeschort: alle tepels zijn terug te vinden op ­taboob.be. Nu maar hopen dat ze daar wél mogen blijven staan.