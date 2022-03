Hoe zou een brug over het IJ eruit moeten zien? Stuur een inspirerend voorbeeld

De Vrijheidsbrug in Boedapest. Beeld Getty Images

Hoe kan ik u van dienst zijn?

“Door een foto in te sturen, voor 17 maart, van uw favoriete brug, met het verhaal waarom het uw favoriete brug is.”

En mijn beloning is?

“Vanaf 25 mei organiseren de gemeente en Arcam een expositie op de NDSM-werf, met de meest interessante inzendingen, u heeft dus kans dat uw foto en verhaal daar groot komen te hangen.”

Maar een wedstrijd is het niet?

“Nee, we willen de breedte van de gevoelens van Amsterdammers over bruggen tonen, dus alle inzendingen zijn welkom. Het mogen ook buitenlandse bruggen zijn. Ik heb gehoord dat er tattooshops zijn die brugtatoeages aanbieden, dus er moeten mensen zijn die daarmee rondlopen: dat wil ik graag zien. Bruggen bieden enorm veel verschillende perspectieven, bijvoorbeeld die van woonbootbewoners en rondvaartbootkapiteins.”

Bruggen zijn meer dan brug alleen?

“Bruggen vormen vaak prominente plekken omdat ze twee kanten van een stad verbinden. Zo is dat straks ook in Amsterdam. Bruggen zijn bovendien plekken van ontmoeting, ze brengen mensen bijeen. Daarom wordt onze expositie straks ook een heel groot moodboard, zodat we kunnen laten zien waaraan Amsterdammers denken bij een brug. Nu de gemeenteraad een voorkeursbesluit heeft genomen, is de aanleg van de bruggen over het IJ immers een stuk dichterbij gekomen.”

Wat is uw eigen favoriete brug?

“Ik vind het heel mooi hoe de Vrijheidsbrug in Boedapest werd gebruikt toen die een maand was afgesloten voor auto’s: er werd gefeest, getrouwd, gesport. Een YouTubevideootje daarvan laat zien dat bruggen er niet alleen zijn om van A naar B te komen.”