Hoe zou de wereld eruitzien als de pandemie nog tien jaar duurt?

Beeld Van Santen & Bolleurs

Van Santen & Bolleurs

De conceptbeeldmakers bedachten een variant van de corona-app. In 2030 heeft elk huishouden er een; zo controleert de overheid of er voldoende afstand wordt bewaard.

Beeld Eugenia Loli

Eugenia Loli

De Griekse kunstenaar, ze woont in de VS, gebruikt in haar collages vaak bestaand materiaal; ook in dit coronatoekomstbeeld.

Beeld Kristel Steenbergen

Kristel Steenbergen

De dieren – die tekent Steenbergen het liefst – vluchten van de realiteit naar virtual reality. Via een VR-bril beleven ze een vrije wereld vol feestjes, ruzie en ander ‘interdierlijk’ contact.

Beeld Rein Janssen

Rein Janssen

Zelfportret: de conceptfotograaf over tien jaar. Tegen die tijd is alles vloeibaar.