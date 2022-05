Hoe worden frikandellen nou echt gemaakt?

Beeld Getty Images

Is het frikadel of frikandel?

“Het mag allebei, maar in Nederland is het over het algemeen frikandel en in Duitsland en België frikadel – dan krijg je alleen géén gefrituurde worst zonder vel, maar een soort afgeplatte gehaktbal.”

Waarom een workshop frikandellen draaien?

“Ik hou net zoveel van de ‘lage’ culinaire cultuur als van de ‘hoge’. In het najaar komt mijn boek Over frituren uit. De frikandel is natuurlijk een snackklassieker. En net als bij de kroket en de bitterbal mag je er tegenwoordig gewoon voor uitkomen dat je het lekker vindt.”

Wel eens gehoord van een open ruggetje of een catamaran?

“Een open ruggetje is een frikandel die opengesneden wordt gefrituurd. Een catamaran ken ik niet.”

Dat is een bakje patat met een frikandel aan beide kanten. En een frikandel met mayo wordt een ‘lange met zalf’ genoemd. Hoe eet u uw frikandel het liefst?

“Met mayo, uitjes en ketchup in plaats van curry, maar daar jaag ik hele volksstammen mee in de gordijnen. Al ben ik eigenlijk niet zo’n snacker. Ik wil weten hoe iets wordt gemaakt, maar het eten laat ik graag aan anderen over.”

De frikandel was jarenlang de ondergeschoven snack, want hij zou worden gemaakt van koeienogen en uiers. Stel ons gerust: wat gebruikt u tijdens de workshop?

“Ze worden gemaakt met separatorvlees, van kippen carcassen – een mooi restproduct uit de vleesverwerkende industrie. Ik maak ze met lekkere vette kippendijen of speklappen, een keukenmachine, kruiden en een geheim ingrediënt dat de frikandel de bekende bruine kleur geeft.”

Aanmelden kan nog?

“Ja zeker, via www.wateetons.com. Er doen honderden mensen mee, ook Nederlanders uit de VS en Zuid-Afrika met heimwee naar de frikandel.”