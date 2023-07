Hoe voorkom je dat je belazerd wordt door zakkenvullende autoverhuurders?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en Radarpresentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes – en haalt verhaal. Deze week: schimmige autoverhuurbedrijven.

Een auto huren in het buitenland is als bungeejumpen bij een hobbyist: je bungelt er voor je gevoel niet veilig bij. Je reserveert voor je gezin in Italië een Kia Stonic, maar rijdt uiteindelijk een Fiat Punto zonder stuur, of krijgt bij het inleveren van de auto in Spanje van de baliemedewerker te horen dat je een deuk in de zijkant hebt gereden. Als je dan uitlegt dat het gaat om een Chrysler Cruiser – met opvallende welvingen – krijg je alsnog een schadefactuur voorgeschoteld van 1500 euro. Je hebt geen poot om op te staan, want wie staat jou bij in die snikhete verhuurkeet aan de rand van een vliegveld? Een alarmnummer van de Catalaanse Consumentenbond is er niet. Hoe kun je je wapenen tegen zakkenvullende autoverhuurders? Het klinkt wat cru, maar: door te leren van andermans leed.

Vergelijkingswebsites

Neem Frans. Hij huurde via de vergelijkingssite Rental Cars een Peugeot, vertelt hij. Op het vliegveld van Alicante, gefa­ciliteerd door het autoverhuurbedrijf OK Mobility. Aangekomen bij de Spaanse balie krijgt hij van de OK-medewerker te horen dat hij te laat is en dat er nog maar twee auto’s voorradig zijn. Of hij 508 euro extra wil betalen om een van die auto’s mee te krijgen. Frans kan niet anders dan accepteren, want hij zou het al betaalde huur­bedrag sowieso niet meer terugkrijgen van Rental Cars. Als hij de garage van OK Mobility binnenkomt, ziet hij tot zijn verbazing niet twee, maar 120 huurauto’s staan, waaronder een Peugeot. “Na melding ontving ik van Rentals Cars vriendelijk bericht dat ik de kosten vergoed zou krijgen. Dit is nooit gebeurd, ondanks mijn aandringen.”

Saillant detail is dat Rental Cars niet controleert of de verhuurbedrijven op zijn site transparant zijn over prijsopbouw en extra kosten. De goedkoopste keus, bovenaan bij zo’n vergelijker, is dus niet altijd de beste. Ingrid, die een auto huurde via vergelijkingswebsite Do You Spain, kan erover meepraten. Zij kreeg van verhuurbedrijf Goldcar een verzekering aangesmeerd die ze al had betaald via Do You Spain. “Dat kon de Goldcarmedewerker niet terug­vinden in de computer, beweerde hij, dus het was aannemen of wegwezen.” Uiteindelijk betaalde Ingrid dubbel voor de verzekering, iets waarmee veel Nederlandse autohuurders in het buitenland te maken krijgen. Als kers op de taart moest Ingrid dieseltoeslag betalen – terwijl ze in een benzineauto reed. ‘Het mes wordt je op de keel gezet,’ schrijft ze. ‘Daarna krijg je nergens meer gehoor.’

Internationale geschillencommissie

Volgens de Consumentenbond kun je het beste een auto huren bij een bedrijf dat aangesloten is bij de European Rental Conciliation Service (ECRCS), een soort internationale geschillencommissie die consumenten helpt bij onopgeloste klachten rond autohuur in het buitenland. Die is in het leven geroepen door de verhuurbranche zelf, om bovengenoemde praktijken tegen te gaan. Aangesloten bedrijven zijn bijvoorbeeld Europcar, Avis en Hertz.

De les die we kunnen trekken bij het kiezen van de juiste huurauto: hoe goedkoper de bungeejump, hoe groter de kans dat het elastiek gaat knappen.